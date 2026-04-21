VIDEO Brnabić u okršaju sa zastupnikom: "Miloše, to što smo vi i ja gej ne znači..."

U Skupštini Srbije povela se burna rasprava između predsjednice parlamenta Ane Brnabić i zastupnika Miloša Parandilovića (Novo lice Srbije).

Oporbeni zastupnik cijelo se vrijeme obraćao Brnabić s ti istaknuvši da kao šefica parlamenta nikakvo poštovanje ne zaslužuje. Dobio je i opomenu, no nije odustao, pa mu je Brnabić odlučila uzvratiti tako da istakne njegovu seksualnu orijentaciju.

"I da vam kažem, Miloše, to što smo gej i vi i ja, ne znači da možemo biti na ti. Jel' u redu? Nemojte tako", rekla je Brnabić i dodala: "Jedno je seksualna orijentacija, a drugo je jesmo li prijatelji. Te dvije stvari ne podrazumijevaju jedna drugu. Kao što se vidi. Tako da se zadržimo mi na vi. Može?" poručila je zastupniku Brnabić.