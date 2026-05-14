Na nova pravila kreditiranja osvrnuo se ministar financija - i otkrio jednu zanimljivost

Na nova pravila kreditiranja osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić - i otkrio jednu zanimljivost

"Ovaj zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite kad vam teleoperateri prodaju mobitel na rate, s obzirom da dobar dio u analizi nenaplaćenih dugovanja, značajan udio imaju dugovanja po ovakvim računima, beskamatna dugovanja koja pružaju institucije koje nisu ni banke ni kreditne unije", rekao je ministar.

Prijedlog Zakona o potrošačkim kreditima trebao bi jačati mehanizme zaštite potrošača, uvođenjem i strožih pravila oglašavanja te pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti.

Prijedlogom se objedinjuju postojeći zakoni o potrošačkom kreditiranju i stambenom potrošačkom kreditiranju u jedan jedinstveni regulatorni akt, čime se pojednostavljuje primjena propisa i osigurava veća pravna sigurnost, istaknuo je Ćorić na današnjoj sjednici Vlade.