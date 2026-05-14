Godinama je vodila tešku borbu, doktor joj je rekao da će umrijeti: U najgorim periodima imala je svega 37 kilograma

Provjereno večeras donosi priču o tome kako izgleda dugogodišnja borba s bulimijom kroz oči osobe koja je sve to prošla.

O svojem iskustvu otvoreno govori Danijela Ban. Uvijek je bila odlična učenica, upisala i studij medicine, no na trećoj godini krenuli su problemi s prehranom. Svakodnevna povraćanja dovela su je do iznemoglosti, a liječnik joj je rekao - ili će prestati ili je neće biti. Danas živi potpuno drugačiji život, a o svemu je i napisala knjigu, kako bi pomogla onima koji prolaze ono što je ona nekoć. O najtežim godinama svog života koje su iza nje, razgovarala je s reporterkom Provjerenog Barbarom Majstorović.

U najgorim periodima imala je svega 37 kilograma, liječnik joj je govorio da će umrijeti, svi oko nje su bili zabrinuti, ali do nje je to teško dopiralo.

"Imala sam osjećaj kada bih povraćala, da dok ja ne ispraznim taj želudac, da to neće prestati. I to su bile epizode poput nekih napadaja", otkriva Danijela Ban kroz što je prolazila.

Prvi problemi s povraćanjem počeli su još u djetinjstvu, no tijekom srednje škole situacija se smirila, živjela je normalan život poput većine njezinih školskih prijateljica. Uz sav pritisak koji je počela osjećati na Medicinskom fakultetu, na trećoj godini javila se bulimija.

"Olakšanje. Osjećaj da sam ispraznila te emocije koje su se nakupile", objašnjava o čemu je razmišljala u tim trenucima.

Tijekom dvanaestogodišnje borbe s poremećajem prehrane, Danijela je hospitalizirana oko trideset puta. Nakon dugogodišnje borbe s bulimijom, uz podršku obitelji, supruga i psihoterapeuta, danas živi novi život u kojem nema svakodnevnog izbacivanja hrane.

Provjereno donosi i što o poremećajima prehrane kažu stručnjaci. Jer situacija postaje alarmantna, u sve su većem porastu.

"Broj poremećaja prehrane povećao se za 30 posto, anoreksije i bulimije među mladima. Ono što posebno je brine činjenica da to više ne govorimo o djeci s 15 ili 16 godina. Mi već imamo bulimiju, imamo slučaje anoreksije i kod djece s 10 ili 11 godina, pa i neke niže dobne granice", objasnila je psihijatrica Dodig-Ćurković.

Poremećaji prehrane kombinacija su različitih uzroka, ali i utjecaja društva koje nameće imperativ savršenstva. Sa sobom nose ozbiljne posljedice koje mogu biti kobne, a o svemu detalje donosi Provjereno uz inspirativnu priču žene koja je kroz svoje iskustvo odlučila pomoći drugima!

