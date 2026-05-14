Potpisan sporazum o zajmu: Hrvatska nabavlja njemačke tenkove Leoparde, francuske haubice Cezar i drugu obrambenu opremu
14. svibnja 2026. @ 17:27
Novac će prvenstveno biti namijenjen za investicije u obrambenu opremu.
Hrvatska dobiva 1,7 milijardi eura za jačanje obrane. Premijer Andrej Plenković, ministar obrane Ivan Anušić i ministar financija Tomislav Ćorić sastali su se s povjerenikom Europske komisije za obranu Andriusom Kubiliusom.
Potpisali su sporazum o zajmu koji će prvenstveno biti namijenjen za investicije u njemačke tenkove Leopard, francuske haubice Cezar i ostalu obrambenu opremu.
"Ulagati u jačanje naše obrane u državama članicama te pomagati državama članicama u provedbi ciljeva razvoja obrambenih sposobnosti. Hrvatska ovdje jasno pokazuje vodstvo u preuzimanju odgovornosti za vlastitu obranu, ali istodobno i za obranu cijele Europe", poručio je Andrius Kubilius.