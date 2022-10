Američki predsjednik Joe Biden tijekom razgovora s novinarom CNN-a ispustio je papirić, na kojem su, pretpostavlja se, natuknice.

Joe Biden u opsežnom intervjuu za CNN govorio je o brojnim temama, od Rusije i nuklearne prijetnje do recesije i odnosa SAD-a i Saudijske Arabije, no pažnju korisnika društvenih mreža privukao je trenutak kad je predsjedniku ispao papir kad je dignuo ruke s koljena.

Novinar Jake Tapper podigao je papir s poda i dodao ga predsjedniku Bidenu.

WATCH: Joe Biden drops his cheat sheet during his interview with CNN's Jake Tapper. pic.twitter.com/XDHKrSpjBA