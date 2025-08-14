Jedna fotografija obilježila je prosvjed u Novom Sadu, objavljen novi plan: "Večeras pucate po šavovima"

Studenti u blokadi objavili su popis lokacija diljem Srbije na kojima će u četvrtak navečer biti održani prosvjedi. Parola prosvjeda je "Večeras pucate po šavovima".

Prosvjedi će biti održani na više od 30 lokacija, a u Novom Sadu će se prosvjednici okupiti ispred zgrade sigurnosno-informativne agencije (BIA).

Novi prosvjedi održavaju se nakon uličnih sukoba od utorka, kad su SNS-ovci napali građane. Jedni druge optužuju za početak sukoba. Demonstracije u Srbiji traju već devet mjeseci zbog smrti 16 osoba u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu.

Studenti apeliraju na građane da ne vode djecu i životinje

Nakon što su najavili nove prosvjede, studenti su uputili i apel građanima da iz sigurnosnih razloga ne dovode životinje niti djecu.

"Okupljanja ovog tipa podrazumijevaju pojačanu buku, gužvu i nepredvidive situacije koje mogu ugroziti njihovu sigurnost i izazvati stres. Naša je zajednička odgovornost da brinemo o najosjetljivijima", napisali su studenti Pravnog fakulteta na društvenim mrežama.

Prosvjed u Novom Sadu obilježile su nezapamćene scene.

Pripadnik elitne jedinice ispalio hitac u zrak

U jednom trenutku građani su uza zid stranačkih prostorija Srpske napredne stranke stjerali skupinu muškaraca, a onda je jedan, za kojeg se kasnije ispostavilo da je pripadnik elitne jedinice Kobre Vladimir Brkušanin, ispalio hitac u zrak.

Brkušaninu, je na mjestu događaja, kako je i sam rekao, bio na radnom zadatku u svojstvu pripadnika specijalne jedinice koja štiti određene osobe, piše Nova.rs.

"Napad je bio silovit. Mi smo pružali uglavnom pasivan otpor tako što smo štitili vitalne dijelove tijela i odupirali se koliko smo mogli. U trenutku kada su nas opkolili s tri strane, a iza nas je bio zid, procijenio sam da su moj život i životi sedmorice kolega ugroženi. Upotrijebio sam vatreno oružje, ispalio metak u zrak, u sigurnom smjeru. Od tog trenutka napadači su se razbježali. Odgovorno tvrdim i smatram da, da to nisam učinio, posljedice po moje kolege i mene bile bi daleko teže", naveo je Brkušanin.

Koga su Brkušanin i njegove kolege čuvali i dalje nije poznato, a bivši premijer Srbije Miloš Vučević izjavio da je to njegov Vlada Brka. Nakon ispaljenog hica, pripadnici Kobre su se uspjeli povući, štiteći se školskim stolicama.