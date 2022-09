Joe Biden ponovno je izgledao izgubljeno i dezorijentirano nakon javnog nastupa, a kamere su zabilježile kako nije znao sići sa pozornice.

Američki predsjednik Joe Biden sudjelovao je na konferenciji Globalnog fonda u New Yorku. Nakon što je održao govor uslijedio je pljesak okupljenih, nakon čega je 79-godišnji predsjednik pokušao napustiti pozornicu. No, to nije krenulo po planu.

Naime odmah je naglo stao i pogledao sve oko sebe sa zbunjenim izrazom lica. Počeo je ispitivati ljude oko sebe kako da siđe s pozornice, nakon čega je pokušao napraviti nekoliko koraka.

Teksaški senator Ted Cruz scenu je nazvao strašnom, a njegov savjetnik za komunikacije Steve Guest je poručio: "Joe Biden je potpuno izgubljen na pozornici. Strašno i tužno."

Biden se tako ponovno suočio s javnom sramotom. Bidena je iz neugodne situacije pokušao spasiti jedan čovjek koji je došao do mikrofona na pozornici rekavši: "Gospodine predsjedniče, hvala vam", ali i dalje sve oči bile su uprte u zbunjenog Bidena.

U jednom trenutku Biden je shvatio gdje treba sići, ali je polagano krenuo zaustavljajući se svakih nekoliko koraka.

To nije prvi put da Biden u javnosti izgleda poprilično dezorijentirano i da se sumnja u njegovu fizičku i mentalnu sposobnost za predsjedničku dužnost. No, on je sve sumnje da je prestar ili nesposoban ovih dana odbacio u intervjuu u emisiji 60 Minutes.