Kraj toplinskog vala! U Hrvatsku stiže osvježenje, nekima će pokvariti planove

Prizemno gledajući imamo nekoliko fronti na sjeverozapadu Europe, dok je drugdje situacija većinom stabilna. Međutim, u višim slojevima atmosfere razvija se jedna ciklona, nad Sredozemljem, i ona će u petak donijeti malo više oblaka, pa i lokalne pljuskove. I to je početak destabilizacije koja se nastavlja za vikend.

Petak ujutro će u većini zemlje biti sunčan, pa i vedar. Samo u Dalmaciji više oblaka. Tu će biti djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku. I moguć je poneki pljusak, ponajprije na jugu, na otocima južnije od Splita. Vjetar će u većini zemlje biti slab, samo će na sjevernom Jadranu biti vjetrovito, osobito pod Velebitom, tamo će puhati jaka bura, s olujnim udarima!

Noćna i ranojutarnja temperatura bit će od 15 do 19 na kopnu te oko 26 na obali.

I poslijepodne, na blagdan Velike Gospe, u središnjoj će Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Samo uz malo oblaka. Vjetar će blago ojačati, puhat će slab sjeveroistočnjak, a temperatura će, slično kao i danas, biti oko 35 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu vrlo vruće i pretežno vedro, rijetko uz malo oblaka. I ovdje će poslijepodne vjetar ojačati, na slab do umjeren, istočnih smjerova. Temperatura do 35, 36.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici poslijepodne će se malo naoblačiti, no i dalje ostaje barem djelomice, a često i pretežno sunčano. Pod Velebitom će još puhati umjerena bura, dok će drugdje na obali okrenuti na maestral. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak. Dan će ponovno biti vruć, na obali uz temperaturu oko 35, a u Gorskom kotaru i Lici od 28 do 32.

U Dalmaciji sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. Pri tome će lokalno biti pljuskova. Mogući su već ujutro, ali i rano poslijepodne. No takvi pljuskovi, gdje ih uopće bude, neće dugo trajati. Danju će puhati slab do umjeren maestral, a navečer ponovno burin. Ostaje vruće, iako malo manje vruće nego danas, temperatura će na obali biti od 32 do 35, a u unutrašnjosti oko 38.

Temperatura mora je danas bila između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva što je više nego ugodno za kupanje. Međutim, kako će sutra opet zapuhati jača bura, osobito na sjeveru Jadrana, tako će i more opet malo zahladiti.

Prognoza za vikend

U subotu će na kopnu biti nestabilnije, vrlo vruće i sparno, no i dalje većinom sunčano. Ipak, kasno poslijepodne na sjeverozapadu može biti kraćih, lokalnih pljuskova pri čemu je moguće i nevrijeme. U nedjelju će zatim vrućina popustiti, kiša i pljuskovi će biti nešto češći, a i sjeverac će prolazno ojačati. No već u ponedjeljak ponovno sunčanije te manje vruće i znatno ugodnije.

Na Jadranu će tijekom vikenda biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku i većinom će ostati suho. Tek je rijetko moguć poneki pljusak, ponajprije u nedjelju. Temperatura će se i ovdje malo spustiti, toplinski val će završiti u nedjelju ili ponedjeljak, kako gdje. I prolazno će ojačati bura na jaku do olujnu.

Preporuka

Znači, vrijeme nam se za vikend kvari. Stiže pogoršanje s mjestimičnom kišom, ali i dugo željenim osvježenjem. U petak i subotu još će biti vrlo vruće, i tad su samo rijetko mogući kratkotrajni pljuskovi. U nedjelju zatim nestabilnije, tad će kiša biti malo češća, iako i dalje samo mjestimična. Pratit će je sjeverac i bura, a time stiže i osvježenje, odnosno kraj toplinskog vala.