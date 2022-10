Američki predsjednik Joe Biden rekao je u utorak u intervjuu CNN-u da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin potpuno krivo procijenio svoj rat koji vodi protiv Ukrajine.

"Mislim da je (Putin) racionalan glumac koji je poprilično krivo procijenio", rekao je američki predsjednik Joe Biden u intervjuu CNN-u u utorak.

Američki predsjednik rekao je da, iako vjeruje da ruski predsjednik Vladimir Putin djeluje racionalno, njegovi ciljevi u Ukrajini "nisu bili racionalni".

"Ako poslušate govor koji je održao nakon donošenja odluke (o invaziji na Ukrajinu), govorio je o cijeloj ideji - trebao je biti vođa Rusije koja je ujedinila sve govornike ruskog jezika", rekao je Biden.

"Mislim da govor i njegovi ciljevi nisu bili racionalni... Mislim da je mislio da će biti dočekan raširenih ruku, da je dom Majke Rusije u Kijevu i da će biti pozdravljen, mislim da je potpuno krivo procijenio", rekao je američki predsjednik, dodavši da "ne misli" da će Putin upotrijebiti taktičko nuklearno oružje.

Hoće li se sastati s Putinom?

Bidena su pitali hoće li se sastati s Putinom na samitu G20 u Indoneziji. "Ovisi o čemu želi razgovarati. Ako želi razgovarati o zatvorenoj američkoj košarkašici Brittney Griner, bit ću otvoren za razgovor", poručio je Biden u intervjuu za CNN.

"Gledajte, Putin se ponio brutalno. Mislim da je počinio ratne zločine. Ne vidim, stoga, nikakav razlog da se sada sastanem s njim", smatra Biden. Ne vjeruje da je Putin spreman upotrijebiti nuklearno oružje.

"Mislim da neće", rekao je. "Neodgovorno je što čelnik jedne od najvećih nuklearnih sila na svijetu kaže da bi mogao upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini", dodao je Biden.

"To bi dovelo do užasnog ishoda. I to ne zato što ga itko namjerava pretvoriti u svjetski rat ili nešto slično, već jednom kad upotrijebite nuklearno oružje, pogreške koje se mogu napraviti, pogrešne procjene... Tko zna što bi se dogodilo", rekao je Biden.

"Ne može nekažnjeno nastaviti govoriti"

"Putin zapravo ne može nekažnjeno nastaviti govoriti o korištenju nuklearnog oružja kao da je to normalna stvar. Greške se rade. I mogla bi se dogoditi pogrešna procjena. Nitko ne može biti siguran što bi se dogodilo i moglo bi završiti s armagedonom", rekao je Biden, no nije htio reći kako bi izgledao američki odgovor da Putin ispuni nuklearne prijetnje.

Novinar CNN-a Jake Tapper ga je pitao "koja je crvena linija za Sjedinjene Države i NATO te jeste li naložili Pentagonu i drugim agencijama da razmotre kakav bi bio odgovor ako Putin doista upotrijebi taktičko nuklearno oružje ili ako bombardira nuklearnu elektranu Zaporižja u Ukrajini ili nešto u tom smislu?"

"Raspravljali smo o tome, ali neću u to ulaziti. Bilo bi iracionalno od mene govoriti što bismo napravili ili što ne bismo napravili", odgovorio je američki predsjednik.

Bijela kuća je poručila da se SAD sprema pojačati ukrajinsku protuzračnu obranu. CNN piše kako bi intenzivni ruski zračni napadi na Kijev i civilnu infrastrukturu mogli biti znak mijenjanja taktike kojom će terorizirati Ukrajince tijekom zime.

Bit će posljedica

Američki predsjednik obećao je u istom intervjuu da će "biti posljedica" za odnose SAD-a i Saudijske Arabije nakon što je OPEC+ prošlog tjedna objavio da će smanjiti proizvodnju nafte zbog primjedbi SAD-a.

Njegovo obećanje uslijedilo je dan nakon što je moćni demokratski senator Bob Menendez, predsjednik odbora za vanjske poslove u Senatu, rekao da SAD odmah mora obustaviti suradnju sa Saudijskom Arabijom, uključujući prodaju oružja.

Američki dužnosnici potiho su pokušavali uvjeriti svog najvećeg arapskog partnera da odustane od ideje o smanjenju proizvodnje nafte, ali na to nije pristao de facto vladar Saudijske Arabije, prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, piše Reuters.

Biden nije otkrio kakve posljedice razmatra. OPEC+ je prošli tjedan objavio planove za smanjenje proizvodnje nafte pa je Washington optužio Rijad da se povinovao Rusiji koja se protivi zapadnom ograničenju cijene ruske nafte zbog njezine invazije na Ukrajinu.