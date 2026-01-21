Pad broja oboljelih od gripe! Poznato gdje je najviše zaraženih, objavljeni novi podaci

U Hrvatskoj su tijekom sezone gripe, zaključno s 18. siječnja 2026. godine pristigle 37.992 prijave oboljelih od gripe, a 1672 prijave u posljednjem, trećem tjednu, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ovo je četvrti uzastopni tjedan u kojem se bilježi pad zaprimljenih prijava oboljelih od gripe.

Prijave su zaprimljene iz svih županija, a u trećem tjednu najveća stopa prijava gripe na 100.000 stanovnika zabilježena je u Osječko-baranjskoj županiji.

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više .

U usporedbi s istim razdobljem zadnjih desetak sezona, porast broja oboljelih od gripe bilježi se nekoliko tjedana ranije.

Od listopada zaprimljene su 37.992 prijave u odnosu na 6003 prijave u istom razdoblju lanjske sezone.

U tom periodu zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 1807 oboljelih, od kojih 119 na jedinici intenzivnog liječenja. Lanjske sezone je u isto vrijeme hospitalizirano zbog gripe ukupno 528 oboljelih, od kojih 36 u jedinici intenzivnog liječenja.

"Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom", naveo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno od gripe ili posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse, navodi HZJZ. Tijekom ove sezone do sada je prijavljen 51 smrtni ishod zbog gripe i njezinih komplikacija.