Stigao u jahti od 450 milijuna dolara, prosvjednici ga napali luftićima

Dolazak američkog veleposlanika Tilmana Fertitte u Veneciju pretvorio se u pravi politički i ulični teatar. Umjesto svečanog dočeka i diplomatskih rukovanja, američkog milijardera dočekalo je nekoliko stotina bijesnih prosvjednika naoružanih loptama za plažu i igračkama na napuhavanje, koji su njegov posjet doživjeli kao provokaciju i čisto paradiranje američkim bogatstvom.

Glavni trn u oku Venecijanaca bila je Fertittina 117 metara dugačka superjahta "Boardwalk". Ova ploveća palača, koja se ponosi s dva helidroma, dva bazena, luksuznim spa centrom i teretanom, usidrila se u samom srcu grada, u bazenu sv. Marka. Svojom visinom od čak šest katova doslovno je progutala i zasjenila povijesne zgrade na obali lagune. Za građane koji se već godinama grčevito bore protiv ulaska golemih kruzera u povijesnu jezgru, ovo je bila kap koja je prelila čašu, piše AP news.

"Gledati ovoliki brod u venecijanskoj laguni je sramota. Poruka je jasna: da bi novi oligarsi mogli putovati i normalizirati rat, moraju postojati i lokalni oligarsi", rekao je aktivist Emanuele Lepore.

Prosvjednici su marširali iza transparenta s natpisom "Venecija nije za korištenje". Cijela situacija je brzo eskalirala kada je povorka stigla do dvostrukog kordona interventne policije koji je blokirao prilaz megajahti. Prosvjednici su u tom trenutku podigli ruke u zrak kako bi pokazali da su mirni, no kako se nisu htjeli zaustaviti, policija ih je počela potiskivati štitovima. U zrak su poletjeli luftmadraci i gumene igračke, a nakon kratkog naguravanja, prosvjednici su iz sveg glasa vikali "Sramota!" usmjereno prema veleposlaniku, policiji i gradonačelniku.

Aktivisti ističu da je problem puno dublji od same jahte. Organizatorica prosvjeda Stella Morion objasnila je da su građani ogorčeni međunarodnom politikom Donalda Trumpa i američkim napadima na Iran, što je uzrokovalo skok cijena energenata i udarilo Talijane po džepu.

"Arogantno je misliti da može raditi što hoće u gradu koji je ionako prodan masovnom turizmu. Ovo je tko zna koji šamar u lice građanima Venecije koji jedva spajaju kraj s krajem zbog rasta cijena uzrokovanih Trumpovim ratom", poručila je.

Fertitta je u Italiju stigao u sklopu diplomatske turneje pod nazivom "Coastal Diplomacy 250", kojom se obilježava 250. obljetnica američke neovisnosti, a plan mu je obići 13 talijanskih obalnih regija kako bi slavio zajedničku povijest i ekonomske veze SAD-a i Italije. Ipak, cijela je priča prilično neobična. Politički analitičar Giovanni Orsina s rimskog sveučilišta Luiss ističe da je ovakav potez presedan: "Da veleposlanik koristi vlastite resurse i privatnu jahtu za diplomatsku turneju je prilično neuobičajeno. S jedne strane to se može shvatiti negativno, a s druge kao znak velike pažnje prema zemlji domaćinu."

Inače, Fertitta se obogatio u industriji zabave, restorana i kockarnica, a vlasnik je i NBA kluba Houston Rockets. Forbes ga svrstava među 100 najbogatijih Amerikanaca s imovinom od 11,3 milijarde dolara. Njegov posjet Italiji ima i osobnu notu jer mu obitelj vuče korijene sa Sicilije još iz 1566. godine, pa je prije Venecije već posjetio Cefalu, Palermo, Kalabriju i Apuliju.

Veleposlanik je odbio dati službeni intervju medijima o prosvjedima, ali je u kratkom priopćenju diplomatski poručio da voli Talijane te da Amerikanci iznad svega poštuju slobodu govora i pravo na miran prosvjed. Turneju nastavlja po planu, a u Veneciji planira ostati i tijekom vikenda kako bi prisustvovao poznatoj tradicionalnoj fešti Redentore. Njegov boravak u Italiji dolazi u trenutku kada su odnosi talijanske premijerke Giorgije Meloni i Donalda Trumpa prilično zahladili zbog njegovih čestih napada na nju na društvenim mrežama, zbog čega Meloni uopće nije prisustvovala proslavama američke obljetnice u veleposlanstvu.