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KAOS U VENECIJI

Stigao u jahti od 450 milijuna dolara, prosvjednici ga napali luftićima

PišeS. K., 18. srpnja 2026. @ 18:21 komentari
Luksuzna jahta Tilmana Fertitte
Luksuzna jahta Tilmana Fertitte Foto: Afp
U Veneciji prosvjedovali protiv megajahte američkog veleposlanika.
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