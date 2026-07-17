Zaposlenik Bijele kuće kladio se na Trumpove govore, zaradio skoro 100.000 dolara

Operater "blesimetra" u Bijeloj kući pod istragom je zbog korištenja povlaštenih informacija o govorima američkog predsjednika Donalda Trumpa za klađenje, na čemu je zaradio gotovo 100.000 dolara.

Gabriel Perez, koji je radio u Bijeloj kući od 2016., optužen je za klađenje na riječi koje bi predsjednik koristio tijekom važnih javnih obraćanja, uključujući govor o stanju nacije, piše BBC.

Perez je koristio povlaštene informacije za oklade na Kalshiju, platformi za predviđanja na kojoj se korisnici mogu kladiti na događaje iz stvarnog svijeta. Iako se prvenstveno koristi za sportska klađenja, nije neuobičajeno da se korisnici klade i na druge stvari.

Slučaj prijavljen, zarada zamrznuta

Tvrtka je potvrdila da je prijavila aktivnost Komisiji za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC), a Perezov račun zamrznut je prije nego što je bilo kakva dobit mogla biti povučena.

Iz Kalshija su za BBC rekli da su njegovi analitičari primijetili neobično klađenje na "tržišta spominjanja", u kojem se korisnici klade hoće li govornik u određenom govoru koristiti uobičajene pojmove, određene zemlje, ekonomske izraze ili slogane.

Perez više neće raditi u Bijeloj kući

Koristeći podatke o njegovom računu, tvrtka je otkrila da je korisnik bio zaposlenik koji je upravljao "blesimetrima" Bijele kuće. Više od 90.000 dolara na računu zamrznuto je prije nego što je moglo biti povučeno.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da je Perez na neplaćenom dopustu, nakon čega je dodala da on više neće raditi u Bijeloj kući.

ABC News, koji je prvi izvijestio o ovoj situaciji, tvrdi da su savezni tužitelji odbili otvoriti kazneni postupak, a na upit BBC-a CFTC je rekao da ne može ni potvrditi ni demantirati nikakvu istragu.