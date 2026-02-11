Američke vlasti naglo zatvorile zračni prostor pa ga odmah otvorile: "Ovo je bez presedana"

Američke vlasti na 10 su dana zatvorile zračni prostor u krugu od oko 16 kilometara iznad grada El Pasa u Teksasu, a samo nekoliko sati nakon objave zabrana je naglo ukinuta.

Razlog za iznenadno zatvaranje, izvijestila je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA), bili su "posebni sigurnosni razlozi".

Veronica Escobar, zastupnica u Kongresu iz Teksasa, rekla je da je iznenadno zatvaranje zračnog prostora "bez presedana" te da, prema njezinim informacijama,. "ne postoji neposredna prijetnja zajednici ni okolnim područjima", izvijestio je Axios.

El Paso ima oko 680 tisuća stanovnika, a s meksičkim gradom Ciudad Juárezom čini šire gradsko područje s više od dva milijuna ljudi, što je jedno od većih urbanih središta na američko-meksičkoj granici. Zabrana letenja obuhvaćala je i zračni prostor iznad međunarodne zračne luke El Paso International Airport, čime je praktički zatvorena glavna zračna veza grada.

Područje je u obavijesti FAA-a klasificirano kao "nacionalni obrambeni zračni prostor", a protiv zrakoplova koji prekrše zabranu može se upotrijebiti smrtonosna sila.

"Svi letovi prema i iz El Pasa su prizemljeni, uključujući komercijalne, teretne i opću avijaciju", objavila je međunarodna zračna luka El Paso.

FAA redovito izdaje privremene zabrane letenja iz različitih razloga. Nedavno je to učinjeno zbog Super Bowla koji je održan u nedjelju. Ipak, neobično je da je zračni prostor iznad velikog američkog grada zatoren na duži period i bez jasnog objašnjenja.

Neobučno je i što ne postoji uobičajena iznimka za zrakoplove hitnih službi i vojske. Zabrana vrijedi i za vojni aerodrom Biggs Army Airfield, bazu brojnih američkih vojnih zrakoplova koji se koriste duž granice s Meksikom.

Zona od obuhvaća i dijelove Ciudad Juáreza, ali se ne odnosi na meksički zračni prostor. FAA može prijevremeno ukinuti zabranu ako tako odluči.