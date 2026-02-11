FOTO/VIDEO Masakr u školi i kući: 10 mrtvih osoba, još 25 ranjenih. Napadač je žena?

Deset osoba, uključujući osumnjičenog napadača, pronađeno je mrtvo nakon pucnjave u gradu na sjeveroistoku kanadske pokrajine Britanske Kolumbije u utorak, priopćila je kanadska policija.

Šest osoba pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, još dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s incidentom, a još jedna osoba umrla je na putu do bolnice, priopćila je policija.

Osumnjičeni napadač također je pronađen mrtav od ozljede koju je, čini se, sam sebi nanio, priopćila je policija, dodajući da ne vjeruje da postoje još osumnjičenika ili daljnja prijetnja javnosti.

Napadač je možda bila žena

Napadač je možda bila žena, budući da je upozorenje o napadaču izdano u Britanskoj Kolumbiji opisalo osumnjičenika kao ženu u haljini sa smeđom kosom.

"Višestruke ozljede i više mrtvih bilo je unutar škole dok su policajci prolazili kroz mjesto događaja“, rekao je policijski dužnosnik Ken Floyd na konferenciji za novinare. "Mjesto događaja je trenutno osigurano. Tamo su istražitelji koji će pokušati utvrditi opseg ozljeda i koje je oružje možda bilo korišteno, a koje ne“, rekao je Floyd.

Tumbler Ridge je udaljena općina s populacijom od oko 2400 ljudi smještena u podnožju Stjenjaka u sjevernoj Britanskoj Kolumbiji, otprilike 1155 kilometara sjeveroistočno od Vancouvera.

Još 25 ljudi je zbog ozljeda prebačeno u lokalni medicinski centar, rekla je policija.

Brza reakcija policije

Premijer Britanske Kolumbije David Eby obratio se javnosti: "Ovo je stravična i nezamisliva tragedija. Ne možemo ni zamisliti kroz što zajednica prolazi, ali znam da nas sve ovo tjera da večeras malo čvršće zagrlimo svoju djecu."

Pohvalio je brzu reakciju policije, koja je na mjesto događaja stigla unutar dvije minute od poziva, istaknuvši da su time možda spriječili još veću tragediju. "Spriječeno je da ova stravična tragedija bude znatno gora", rekao je. "To je herojski rad i vrlo sam im zahvalan." Eby je dodao da policija još uvijek kontaktira obitelji žrtava te da je kanadski premijer izrazio sućut i ponudio pomoć savezne vlade, piše CBC News.

"Sve naše misli su s ljudima u Tumbler Ridgeu. Razgovarala sam s gradonačelnikom i lokalnim zastupnikom... ponudili smo svaku dodatnu pomoć koja im je potrebna", rekla je ministrica javne sigurnosti Britanske Kolumbije Nina Krieger u izjavi na X-u.

Oglasio se kanadski premijer

Kanadski premijer Mark Carney otkazao je planirano putovanje u Njemačku zbog pucnjave, priopćeno je iz njegova ureda. Carney je trebao sudjelovati na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja okuplja više od 60 šefova država i vlada. Očekivalo se da će se na konferenciji raspravljati o temama poput umjetne inteligencije, ključnih lanaca opskrbe, potpore Ukrajini i NATO-u.

Carney je pucnjavu u Tumbler Ridgeu u Britanskoj Kolumbiji nazvao "užasnom", rekavši da je potresen napadom te da upućuje svoje "molitve i najdublju sućut" obiteljima i prijateljima žrtava.

"Pridružujem se svim Kanađanima u žalosti za onima čiji su životi danas nepovratno promijenjeni te u zahvalnosti za hrabrost i nesebičnost pripadnika hitnih službi koji su riskirali vlastite živote kako bi zaštitili svoje sugrađane", stoji u premijerovoj izjavi.

Jedna od najgorih pucnjava u povijesti Kanade

Iako policija još uvijek nije objavila mnogo detalja, pucnjava u Tumbler Ridgeu već se svrstava među najgore u povijesti Kanade.

Kanada, zahvaljujući strogim zakonima koji znatno otežavaju posjedovanje pištolja i jurišnog oružja, bilježi daleko manje slučajeva masovnog nasilja od susjednih Sjedinjenih Država. Unatoč tome, posljednji napad je druga najsmrtonosnija školska pucnjava u povijesti zemlje.

Najgori takav napad dogodio se 1989. godine, kada je na montrealskom L'Ecole Polytechnique napadač ubio 14 studentica u pohodu motiviranom mržnjom prema ženama. U novijoj povijesti, 2016. godine u nizu povezanih incidenata u La Locheu u Saskatchewanu ubijeno je petero ljudi.