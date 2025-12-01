Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Pucnjava kod Bijele kuće

Cure detalji o napadaču na pripadnike Nacionalne garde: "Radikaliziran je ovdje"

Piše Hina, 01. prosinca 2025. @ 06:19 komentari
Nacionalna garda u Chicagu
Nacionalna garda u Chicagu Foto: Afp
29-godišnji Rahmanullah Lakanwal osumnjičen je u pucnjavi koja se u srijedu dogodila nedaleko od Bijele kuće, u kojoj je poginula jedna pripadnica Nacionalne garde te je kritično ranjen gardist.
Najčitanije
  1. Američki projektil ATACMS
    Niz udara

    Amerika izvela snažne napade: "Pogodili smo 15 lokacija"
  2. Marjan Krpan, očevidac
    Policija pretražuje teren

    Svjedoci užasa u Novom Vinodolskom: "Trčali su, jedan je zaostajao. Vidjeli smo da je pun krvi"
  3. Ana Radović
    Studentica poginula u Srbiji

    Razriješen misterij tri poziva iz automobila smrti: Objavljen nalaz obdukcije tijela Ane Radović
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
DHMZ: Promjenljivo, prema zapadu i pretežno oblačno
Javlja DHMZ
Hrvatska jutros u minusima: Vrijeme ostaje promjenjivo, a evo i gdje će biti kiše
Danas počinju prijave za državnu maturu: Objavljen i raspored polaganja
Važni ispiti
Danas počinju prijave za državnu maturu: Objavljen i raspored polaganja
Bivši časnik rekao da su britanski specijalci počinili ratne zločine u Afganistanu
Pokrenuta istraga
Jezivo priznanje visokog časnika: "Ubijali smo nedužne ljude, uključujući djecu"
Američka ministrica: Osumnjičenik za napad na Nacionalnu gardu radikaliziran u SAD-u
Pucnjava kod Bijele kuće
Cure detalji o napadaču na pripadnike Nacionalne garde: "Radikaliziran je ovdje"
Liste čekanja za domove za starije i po 17 godina, Vlada obećaje promjene
Udar na umirovljenike
Rastu i cijene i liste čekanja - i do 17 godina: "Najjeftiniji smještaj bit će 620 eura. A ovo je već bilo neodrživo"
Još mjesec dana možete zamijeniti kune: U banke vraćeno manje od trećine
ZADNJI ROK
Ovo možete učiniti još samo mjesec dana: Hrvati ih imaju više od dvije milijarde, a uskoro neće vrijediti ništa
Američke i sirijske snage gađale su ISIS-ova skladišta oružja
Niz udara
Amerika izvela snažne napade: "Pogodili smo 15 lokacija"
Policija još pretražuje teren u Novom Vinodolskom, otkriveno stanje djece
Policija pretražuje teren
Svjedoci užasa u Novom Vinodolskom: "Trčali su, jedan je zaostajao. Vidjeli smo da je pun krvi"
Još mjesec dana možete zamijeniti kune: U banke vraćeno manje od trećine
ZADNJI ROK
Ovo možete učiniti još samo mjesec dana: Hrvati ih imaju više od dvije milijarde, a uskoro neće vrijediti ništa
Nove informacije iz istrage nesreće u kojoj je poginula Ana Radović
Studentica poginula u Srbiji
Razriješen misterij tri poziva iz automobila smrti: Objavljen nalaz obdukcije tijela Ane Radović
Bračni par u Italiji pronađen mrtav
HOROR U ITALIJI
Bračni par pronađen mrtav, stan je prekriven krvlju: Istraga ide u više smjerova
Provjereno ekskluzivno donosi! Marko Perković Thompson ima dva ilegalna objekta
Ekskluzivno
Provjereno otkriva: Thompsonovi objekti u Čavoglavama izgrađeni bez ijednog dokumenta
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Američke i sirijske snage gađale su ISIS-ova skladišta oružja
Niz udara
Amerika izvela snažne napade: "Pogodili smo 15 lokacija"
Policija još pretražuje teren u Novom Vinodolskom, otkriveno stanje djece
Policija pretražuje teren
Svjedoci užasa u Novom Vinodolskom: "Trčali su, jedan je zaostajao. Vidjeli smo da je pun krvi"
Nove informacije iz istrage nesreće u kojoj je poginula Ana Radović
Studentica poginula u Srbiji
Razriješen misterij tri poziva iz automobila smrti: Objavljen nalaz obdukcije tijela Ane Radović
show
Marin Ivanović stoka priznao da se razveo
''najviše sam povrijedio roditelje''
Naš poznati reper priznao da se razveo i progovorio o borbi s ovisnostima
Bogdan Beočanin u desetoj emisiji showa Supertalent
''koliko god to okrutno zvučalo...''
Je li ovaj mladić zaslužio ovako oštre komentare žirija u Supertalentu?
Tko je Dylan Douglas?
zgodni nasljednik
Znate li čiji je ovo sin? Pojavio se s poznatim roditeljima i ukrao pažnju
zdravlje
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Pokušao opljačkati umirovljenika na bankomatu, ovakav rasplet nije očekivao
Svirepi lopov
Pokušao opljačkati umirovljenika na bankomatu, ovakav rasplet nije očekivao
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Otkrila neobičnu poruku koju je dobila prije leta i internet je poludio! Pogledajte što je pisalo
Zanimljivo
Otkrila neobičnu poruku koju je dobila prije leta i internet je poludio! Pogledajte što je pisalo
tech
Problemi za oružje budućnosti: Ukrajinska vojska prestala je koristiti Andurilovu tehnologiju
Loše prošli i na testovima
Problemi za oružje budućnosti: Ukrajinska vojska prestala je koristiti Andurilovu tehnologiju
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
Nova primjena
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
VIDEO Novi ukrajinski kopneni borbeni dron pokazuje što slijedi na modernim ratištima
Velika vatrena moć, nula rizika za ljudstvo
VIDEO Novi ukrajinski kopneni borbeni dron pokazuje što slijedi na modernim ratištima
sport
Ivo Grbić briljirao na utakmici Karagumruka i Bešiktaša
Dobio čistu desetku!
Hrvat izludio velikana! Skupio 10 obrana, skinuo i penal, a onda je dobio posebnu pohvalu
Prekid na utakmici La Lige Sevilla - Real Betis
Prekid utakmice!
VIDEO Kaos u gradskom derbiju: Sudac prvo izvukao crveni, a onda je morao povući igrače u svlačionicu
VIDEO Viking Stavanger nakon 34 godine prvak Norveške!
Kapetan im je - Riječanin
VIDEO Čekali su 34 godine naslov prvaka i osvojili ga sa stilom: Pukla petarda za veliko slavlje!
tv
MasterChef: ANKETA: Renatina odluka nikome nije bila jasna! Što vi mislite?
OTKRIJTE NAM!
ANKETA: Renatina odluka nikome nije bila jasna! Što vi mislite?
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Bogdan Beočanin
NAJEŽILI SMO SE!
Kao što su i Indexi sanjali, tako ćemo i mi sanjati ovu Bogdanovu izvedbu!
Skrivena sudbina: Koliko je lako izgubiti nekog voljenog ne propustite doznati u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Koliko je lako izgubiti nekog voljenog ne propustite doznati u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
putovanja
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
"Lijepi mali kolodvor"
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
Prodaje se špilja na privatnom zemljištu! Cijena nije onoliko visoka kao što mislite
Jedinstvena investicijska prilika
Prodaje se špilja na privatnom zemljištu! Cijena nije onoliko visoka kao što mislite
Ljubljana iz drugog kuta: Mjesta koja turisti (još) nisu otkrili
POKROVITELJ DINERS
Ljubljana iz drugog kuta: Mjesta koja turisti (još) nisu otkrili
novac
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
lifestyle
Doris Dragović u bež kaputu brenda DeLight
MODEL BEZ KONKURENCIJE
Ni Doris Dragović nije odoljela najpopularnijem zimskom kaputu
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Slouchy čizme: Naborane čizme za zimu 2025.
TO SE TRAŽI!
Čizme za jače listove: 15 "naboranih" i širih modela u raznim bojama
sve
Ivo Grbić briljirao na utakmici Karagumruka i Bešiktaša
Dobio čistu desetku!
Hrvat izludio velikana! Skupio 10 obrana, skinuo i penal, a onda je dobio posebnu pohvalu
Doris Dragović u bež kaputu brenda DeLight
MODEL BEZ KONKURENCIJE
Ni Doris Dragović nije odoljela najpopularnijem zimskom kaputu
Prekid na utakmici La Lige Sevilla - Real Betis
Prekid utakmice!
VIDEO Kaos u gradskom derbiju: Sudac prvo izvukao crveni, a onda je morao povući igrače u svlačionicu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene