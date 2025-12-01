Cure detalji o napadaču na pripadnike Nacionalne garde: "Radikaliziran je ovdje"

Američke vlasti vjeruju da je afganistanski imigrant optužen za napad na pripadnike Nacionalne garde u Washingtonu radikaliziran tek nakon što je došao u zemlju, kazala je u nedjelju ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem.

Noem je za televizije NBC i ABC rekla da vlasti misle da je navodni napadač Rahmanullah Lakanwal već živio u Washingtonu kada je radikaliziran. Istražitelji nastoje prikupiti dodatne informacije od članova njegove obitelji i drugih, dodala je Noem.

Vlasti su 29-godišnjeg Lakanwala identificirale kao osumnjičenika u pucnjavi koja se u srijedu dogodila nedaleko od Bijele kuće i u kojoj je poginula jedna pripadnica Nacionalne garde te je kritično ranjen gardist. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je nakon pucnjave ukazala na nedostatak provjere Afganistanaca i drugih stranih državljana u mandatu bivšeg predsjednika Joe Bidena iako je Lakanwal dobio azil dok je na vlasti bio Trump.

Trump je novinarima u nedjelju rekao da bi njegova administracija mogla do daljnjega obustaviti dodjelu azila.

"Nema vremenskog roka, no moglo bi dugo potrajati", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One. "Imamo dovoljno problema. Ne želimo te ljude", dodao je.

Lakanwal je u SAD ušao 2021. u sklopu masovne evakuacija Afganistanaca koji su pomagali američkim snagama tijekom 20 godina rata u Afganistanu, nakon kojeg su vlast preuzeli talibani. Trumpova administracija mu je dodijelila azil u travnju, prema vladinom dokumentu u koji je uvid imao Reuters.

Komentari ministrice Noem upućuju na to da je Lakanwal, koji je bio dio jedinice koju je u Afganistanu podržavala CIA, možda prihvatio ekstremizam nakon što je došao u SAD.

"Vjerujemo da je bio radikaliziran otkako je ovdje u ovoj zemlji", rekla je Noem za NBC News.

"Vjerujemo da je do toga došlo preko veza u njegovoj zajednici i saveznoj državi te ćemo nastaviti razgovarati s onima koji su bili u kontaktu s njim, članovima njegove obitelji".

Noem je rekla da su američki dužnosnici od ljudi koji su poznavali Lakanwala uspjeli dobiti "malo suradnje" te upozorili da će SAD procesuirati sve povezane s pucnjavom.

"Svi koji imate informacije o ovome trebate znati da ćemo doći po vas i da ćemo vas privesti pravdi", kazala je Noem

Nakon napada u srijedu, Trumpova administracija je poduzela korake kako bi djelomično ograničila zakonitu imigraciju, uključujući zamrzavanje procesuiranja svih zahtjeva za azil.

Noem je u nedjelju rekla da će imigracijski dužnosnici razmotriti deportaciju osoba koji čekaju azil ako to bude potrebno.

"Provjeravamo svaku osobu koja je predala zahtjev za azilom", kazala je.