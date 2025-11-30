Rastu i cijene i liste čekanja - i do 17 godina: "Najjeftiniji smještaj bit će 620 eura. A ovo je već bilo neodrživo"

O listama čekanja često slušamo u zdravstvu, no za mjesto u domu za starije čeka se i 17 godina! Ne rastu samo liste čekanja, nego i cijene domova. Iz Vlade poručuju - uvodi se reda, a ekipa Dnevnika Nove TV istražila je gdje i koliko su cijene rasle.

Pred gospodinom Zvonimirom prvo je rođendansko slavlje u domu za starije. 90. rođendan proslavit će u varaždinskom domu gdje živi posljednjih pola godine sa suprugom.

"Zadovoljni smo, sretni, veseli, imamo lijepo društvo, prijatelje i uživamo. Djeca imaju poslove. Jedan ide u Ameriku, jedan tamo. Svi su završili fakultete, svi rade i svi nas obilaze, paze na nas, čuvaju nas", ispričao je Zvonimir Stilinović.

Dobar glas daleko se čuje, pa se ovdje jednokrevetna soba prvog stupnja čeka i više od deset godina. Od ponedjeljka korisnicima stižu i nove cijene, veće za 28 posto.

"Tako da će najjeftiiji smještaj u dvokrevetnoj sobi s 510 eura skočiti na 620. S tim da je ovo već bilo neodrživo i bez pomoći županije koja je već svake godine doznačila preko milijun eura ne bi mogli funkcionirati", rekao je Alen Runac, ravnatelj doma.

Rast plaća, rast cijena hrane i režija lančano dovodi i do poskupljenja u domovima. S Novom godinom cijene će rasti u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 35 posto. Šibensko- kninskoj 20, Zadarskoj 15 posto. U ovoj godini cijene su već rasle u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj županiji. Od 20 do 60 posto. Cijene soba su od 300 pa do 1000 eura. U privatnim domovima i do 2000 eura.

S cijenama rastu i liste čekanja. Na dom se čeka od nekoliko mjeseci pa do 17 godina!

U Međimurju ovako uvode red.

"Devet do deset godina je kod nas, a ono što smo uveli je da oni koji imaju iznad 80 godina i ako komsija u domu vidi da nema tko o njima brinuti i da su jako bolesni, oni imaju pravilo prvenstva", rekla je Sonja Tošić Grlač, pročelnica samoupravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije.

Od ukupno 31 000 mjesta, gotovo 20 000 ih je u privatnim domovima. Država zato "jača" svoje redove, pa će u idućoj godini vrata otvoriti 18 centara za starije. Kombinacija doma i pomoći u kući, poludnevnog boravka, dostava obroka.

Marin Piletić Foto: Dnevnik Nove TV

"To nam je cilj, da i budući smještajni kapaciteti kroz nove centre nastave pružati tu izvanistitucijsku uslugu i da onda prolongiraju dolazak u dom. Ako starija osoba može ostati u toplini svog doma onda je politika Vlade da to kroz ovakve izvanistitucijske usluge to omogućimo", rekao je Marin Piletić, ministar rada i mirovinskog sustava.

Liste čekanja uskoro će se "pročistiti". Najavljuju to u Zagrebu, a i resorno ministarstvo uvodi registar, pa na listama više neće biti osobe koje se prijave na više mjesta. Mnogi se iz straha od čekanja prijave odmah, pa godinama odbijaju odlazak.

"Da ćemo definitivno u 2026. drastično smanjiti samu listu čekanja i unaprijediti sustav socijalnih usluga za naše starije i osoba s invaliditetom", dodao je Piletić.

Brojne pritužbe umirovljenika stižu u ured pučke pravobraniteljice. Glavno je pitanje, kaže, gdje pronaći stručni kadar za rad sa starijima, a pozabaviti se treba i mogućnostima i pravima obitelji koja skrbi za starije.

"Ostaje pitanje kako se njihovi djeca i unuci mogu za njih brinuti jer svi imaju ustavnu obvezu brinuti za svoje stare i nemoćne obaveze ali ljudi to ne mogu ostvariti ako su u radnom odnosu. Trenutno jedino što imaju je pet neplaćenih radnih dana, što sigurno nije dovoljno", poručila je Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica.

Pa je mnogima dom jedina opcija. Koliko se na njega čeka, koliko košta, kako izgleda, hoće li ga netko sufinancirati - sve ovisi o tome u kojem ćete mjestu dočekati umirovljeničke dane.

I to sve s 689 eura koliko trenutačno iznosi prosječna hrvatska mirovina.