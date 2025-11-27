Novi detalji o Afganistancu koji je upucao pripadnike Nacionalne garde: Radio sa CIA-om

Osumnjičeni napadač na dvoje pripadnika Nacionalne garde u srijedu u Washingtonu DC- u, Afganistanac Rahmanullah Lakanwal (29) surađivao je s vojnim jedinicama koje je podržavala CIA tijekom američkog rata u Afganistanu, potvrdila je agencija.

Navodni napadač došao je u SAD u rujnu 2021. u okviru programa "Operation Allies Welcome" kojim je nekim Afganistancima koji su radili za američku vladu data ulazna viza za SAD. Lakanwalove veze s CIA-om, koja je surađivala s američkim specijalnim snagama u Afganistanu, potvrdio je u srijedu navečer direktor CIA-e John Ratcliffe.

New York Times izvijestio je da je osumnjičenik za pucnjavu radio za nekoliko američkih vladinih agencija u Afganistanu, uključujući jedinicu koju podržava CIA u južnoj pokrajini Kandahar, uporištu talibana.

"Bidenova administracija opravdala je dovođenje navodnog napadača u Sjedinjene Države u rujnu 2021. zbog njegovog prethodnog rada s američkom vladom, uključujući CIA-u", rekao je Ratcliffe, dodajući da je osumnjičeni angažiran u agenciji kao pripadnik partnerskih snaga u Kandaharu, što je završilo ubrzo nakon kaotične evakuacije, prenosi The Guardian.

Dvoje pripadnika Nacionalne garde iz Zapadne Virginije, Sarah Beckstrom (20) i Andrew Wolfe (24), u kritičnom su stanju. Oboje je položilo prisegu manje od 24 sata prije nego što ih je osumnjičenik iz zasjede presreo na autobusnoj stanici.

Breaking: The National Guard members shot are in their 20s and were sworn in less than 24 hours earlier. Here’s what we’re learning about the suspect: https://t.co/Ed3Q5HwRjJ pic.twitter.com/rEzhv5VhAT — NBC4 Washington (@nbcwashington) November 27, 2025

Beckstromin otac je u telefonskom razgovoru rekao da je malo vjerojatno da će se njegova kći oporaviti. "Trenutno je držim za ruku. Ima smrtonosnu ranu. Neće se oporaviti."

Jeanine Pirro, američka državna odvjetnica za Washington DC, izjavila je na konferenciji za novinare u četvrtak da je osumnjičenik koristio revolver Smith & Wesson kalibra .357, dvaput upucavši prvu žrtvu, prije nego što se okrenuo na drugu. Rekla je da su ranjenici "riskirali svoje živote kako bi zaštitili ljude koje čak ni ne poznaju". Drugi pripadnici nacionalne garde na mjestu događaja su se sukobili s osumnjičenikom i neutralizirali ga.

Rahmanullah Lakanwal Foto: Screenshot

Ravnatelj FBI-a, Kash Patel, rekao je na konferenciji za novinare da agencija istražuje pucnjavu kao teroristički čin. Agencije za provođenje zakona izvršile su pretrese u domu osumnjičenika u Washingtonu i San Diegu u Kaliforniji. Potvrdio je vezu osumnjičenika s američkim snagama u Afganistanu. Istraga će, rekao je, obuhvatiti sve poznate suradnike osumnjičenika u inozemstvu i u SAD-u. Gradonačelnica Washingtona, Muriel Bowser, koja je kritizirala Trumpovu administraciju zbog raspoređivanja nacionalne garde u okrugu, rekla je: "Ovi mladi ljudi trebali bi biti kod kuće u Zapadnoj Virginiji sa svojim obiteljima."

Američka Služba za državljanstvo i imigraciju izjavila je nakon pucnjave da je prestala obrađivati ​​zahtjeve za boravak afganistanskih državljana. Nakon pucnjave, Donald Trump naredio je slanje 500 dodatnih pripadnika Nacionalne garde u Washington. Pucnjavu je opisao kao "čin terorizma" i nazvao imigraciju "najvećom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti s kojom se nacija suočava".