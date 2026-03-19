Danijel svaki dan ide na teraprije i rehabilitaciju, sada mu je hitno potrebna pomoć: "Ovo može napraviti veliku razliku"

Jedanaestogodišnji Danijel iz Umaga boluje od Duchenne mišićne distrofije, teške i progresivne neuromišićne bolesti, zbog koje se teško kreće i treba stalnu pomoć, a od nedavno je završio i u invalidskim kolicima.

Hrabri Danijel uz školu koju redovito pohađa, ide i na terapije, rehabilitacije, liječničke preglede i sve aktivnosti koje su mu nužne za zdravlje i kvalitetu života, a kako bi sve to redovito i sigurno nastavio, njegovoj obitelji je hitno potrebno prilagođeno vozilo s dizalom za invalidska kolica. Zbog toga uputili apel za pomoć u prikupljanju donacija za kupnju ovog posebnog vozila.

Apel za pomoć Danijelu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

“Danijel ne hoda od 10. mjeseca", kaže nam njegova majka Federica. “Na fizikalnu terapiju idemo uglavnom privatno i to košta, jer preko HZZO-a on dobije fizikalnu 12 do 15 puta u komadu i onda dalje čekaš termin. Ima pravo i na rehabilitaciju u toplicama jednom godišnje, no to sve njemu ipak nije dovoljno tako da mi puno toga sami plaćamo privatno”.

Apel za pomoć Danijelu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Terapiju za svoju dijagnozu dobiva već pet godina. Nova studija u Hrvatskoj je odobrena samo za djecu koja hodaju, pa su se sada prijavili na studiju u Padovi u Italiji, za novi lijek za nehodajuću djecu, kaže nam majka i dodaje kako su im do sada ljudi već pomagali donacijama na njihovom putu, što im je omogućilo da kupe i skalamobil za kućne stepenice, a prilagodila se i Danijelova škola.

"Njega tamo dočeka njegov asistent, iznesemo ga iz auta i oni ga dočekaju s drugim kolicima, a također su i u školi postavili rampu na stepenicama, prilagodili su toalet za njega i to će ostati i za drugu djecu ako će nekome trebati".

Apel za pomoć Danijelu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Danijelova majka radi na pola radnog vremena, a kako bi svojem sinu osigurala najbolju moguću pomoć, pokrenuta je kampanja za donacije za kupnju ovog specijalnog vozila, koje bi obitelji olakšalo odlaske na rehabilitacije i terapije i osiguralo Danijelu siguran, dostojanstven i humani prijevoz.

Apel za pomoć Danijelu - 4 Foto: DNEVNIK.hr

“Hvala svima od srca, svaka i najmanja donacija može napraviti veliku razliku u Danijelovom životu”, kaže majka Federica.

Kako pomoć, potražite na ovoj poveznici.