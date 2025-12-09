Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
AJATOLAH U KUPOVINI

Nuklearna sila mahnito se naoružava: Sprema se za novi rat, a ima i novog vojnog dobavljača

Piše V. S., 09. prosinca 2025. @ 10:26 komentari
Iranske oružane snage
Iranske oružane snage Foto: Afp
Nakon Dvanaestodnevnog rata, kada je Izrael napao stotine ciljeva u Iranu povezanih s vojnom infrastrukturom i nuklearnom i obrambenom industrijom zemlje te neutralizirao većinu njegove protuzračne obrane, Teheran se priprema za ono što smatra novim egzistencijalnim ratom za opstanak režima. S ruskim oklijevanjem, Kina postaje glavni dobavljač iranske vojske.
Najčitanije
  1. Ana Maslać Plenković i Andrej Plenković s Emmanuelom i Brigitte Macron
    Stigao sa suprugom

    FOTO/VIDEO Plenković na svečanoj večeri u Elizejskoj palači: Macron spomenuo Jean-Michela Nicoliera, ali i bocnuo Hrvatsku
  2. Autobusni kolodvor
    putovanje u Hrvatskoj

    Beograđanku šokirao potez žene u Zagrebu, evo što se dogodilo na kolodvoru: "Ni na kraj pameti mi nije bilo da će to napraviti"
  3. Hrvati i bolovanja - 3 2:39 5
    Ozbiljan problem

    Svaki dan u Hrvatskoj s posla izostane gotovo 75.000 radnika! Liječnica uočila jedan trend
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Krov prokišnjava, djeca sjede u školi u zimskim jaknama: "Na podu je jezerce"
DERUTNA I ZAPUŠTENA
VIDEO/FOTO Djeca na nastavi u zimskim jaknama, krov prokišnjava, a sanitarni čvor je užasan: "Je li državu sramota?"
Tomašević ima novi plan za promet u Zagrebu?
Aktualne teme
UŽIVO Tomašević ima novi plan za promet u Zagrebu: "Očekujemo manje gužve"
Najviši stupanj uzbune u Japanu: Strah od megapotresa, vlasti pozvale na veliki oprez
Upozorenje
Najviši stupanj uzbune u Japanu: Strah od megapotresa, vlasti pozvale na veliki oprez
J. Koreja podigla avione, ruski i kineski avioni ušli u zonu protuzračne obrane
Napetosti na istoku
Novi upad u KADIZ: Južna Koreja podigla borbene avione
Hrvatskoj je izručen ubojica iz Međimurja
ubojica iz međimurja
Slovenija izručila Josipa Oršuša Hrvatskoj
Ajatolah u kupovini: Iran želi poboljšati svoju vojnu opremu, a Kina je glavni dobavljač
AJATOLAH U KUPOVINI
Nuklearna sila mahnito se naoružava: Sprema se za novi rat, a ima i novog vojnog dobavljača
VIDEO Plenković sa suprugom stigao u Elizejsku palaču
Stigao sa suprugom
FOTO/VIDEO Plenković na svečanoj večeri u Elizejskoj palači: Macron spomenuo Jean-Michela Nicoliera, ali i bocnuo Hrvatsku
Beograđanku šokirao potez žene u Zagrebu, evo što se dogodilo na kolodvoru: "Nije mi bilo na kraju pameti da će to napraviti"
putovanje u Hrvatskoj
Beograđanku šokirao potez žene u Zagrebu, evo što se dogodilo na kolodvoru: "Ni na kraj pameti mi nije bilo da će to napraviti"
Svaki dan s posla izostane gotovo 75 tisuća radnika! Liječnica uočila trend: "Otprilike svaki četvrti pacijent..."
Ozbiljan problem
Svaki dan u Hrvatskoj s posla izostane gotovo 75.000 radnika! Liječnica uočila jedan trend
Zastoj prometa u Zagrebu, ženu je udario tramvaj
HITNA POMOĆ NA TERENU
Zastoj prometa u Zagrebu, ženu je udario tramvaj
Prvi put u Hrvatskoj izveden zahvat koji bi mogao pomoći ljudima s viškom kilograma
Novo poglavlje KBC-a
Prvi put u Hrvatskoj izveden revolucionaran zahvat: "Ovo je ulaganje u budućnost"
Francuske aktivistkinje ogorčene istupom Brigitte Macron: "Još jedna uvreda za žrtve"
proširila se snimka
Prva dama usred skandala: "Izbacit ćemo glupe k*čke!"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
VIDEO Plenković sa suprugom stigao u Elizejsku palaču
Stigao sa suprugom
FOTO/VIDEO Plenković na svečanoj večeri u Elizejskoj palači: Macron spomenuo Jean-Michela Nicoliera, ali i bocnuo Hrvatsku
Beograđanku šokirao potez žene u Zagrebu, evo što se dogodilo na kolodvoru: "Nije mi bilo na kraju pameti da će to napraviti"
putovanje u Hrvatskoj
Beograđanku šokirao potez žene u Zagrebu, evo što se dogodilo na kolodvoru: "Ni na kraj pameti mi nije bilo da će to napraviti"
Svaki dan s posla izostane gotovo 75 tisuća radnika! Liječnica uočila trend: "Otprilike svaki četvrti pacijent..."
Ozbiljan problem
Svaki dan u Hrvatskoj s posla izostane gotovo 75.000 radnika! Liječnica uočila jedan trend
show
Marko Perković Thompson najavio koncert u Poreču
fanovi oduševljeni!
Thompson najavio novi koncert, sam je objavio vijest: ''Bilo je i vrijeme...''
Tko je supruga Davora Gobca?
samozatajna plavuša
Tko je supruga Davora Gopca? Nekad je i sama punila pozornice, no onda se povukla iz javnosti
Thompsonova supruga Sandra u publici na varaždinskom koncertu
posebna prigoda
Thompsonova supruga pokazala s kim je uživala na njegovom koncertu u Varaždinu!
zdravlje
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Ne morate se iscrpljivati treninzima
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Otkrivena nova opasnost apneje u snu: Rizik od ovoga je veći nego što mislite!
Alarmantni rezultati nove studije
Otkrivena nova opasnost apneje u snu: Rizik od ovoga je veći nego što mislite!
Prvi simptomi bolesti bubrega: 11 znakova da ne rade kako treba
Mnogi je imaju, a ne znaju
Prvi simptomi bolesti bubrega: 11 znakova da ne rade kako treba
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
tech
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Kineske mobilne kompanije žele Appleu oteti korisnike: Ovo je njihov najveći adut u borbi s iPhoneom
Nemilosrdna borba
Kineske mobilne kompanije žele Appleu oteti korisnike: Ovo je njihov najveći adut u borbi s iPhoneom
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Neprestano razvijaju nova rješenja
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
sport
Nogometaši Milana pobijedili su Torino s 2:3 u 14. kolu Serie A
Bravo, Luka!
Veliki preokret Milana u Torinu: Modrić dirigirao veznim redom, Rossoneri se vratili iz dva pogotka zaostatka
Englezi šokirali nogometaše: Jedna od igračima najdražih gesta odsad se kažnjava žutim kartonom!
OD NOVE GODINE
Englezi šokirali nogometaše: Jedna od igračima najdražih gesta odsad se kažnjava žutim kartonom!
Baturina ostaje u Italiji: Englezi pokušali, odgovor stigao ekspresno
Javlja Fabrizio
Neočekivana ponuda za Baturinu iz Premier lige: Odgovor iz Italije sve je iznenadio
tv
Kumovi: Spavat će s njom - ipak je to najbolja opcija
KUMOVI
Spavat će s njom - ipak je to najbolja opcija
MasterChef: Najveće iznenađenje večeri! Maestralan desert koji je zaslužio pljesak!
SVAKA ČAST!
Najveće iznenađenje večeri! Maestralan desert koji je zaslužio pljesak!
U dobru i zlu: Nakon ovakve poruke neće ostati ravnodušna
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Nakon ovakve poruke neće ostati ravnodušna
putovanja
Kolači bez dodanog bijelog šećera recepti
Idealni za blagdane
Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera
Lako i jednostavno: domaći likeri kao božićni poklon
Domaće i fino
Lako i jednostavno: Domaći likeri kao savršen božićni poklon
Najbolji desert zagrebačkog Adventa? Torta s vrućom čokoladom o kojoj svi pričaju na Fuliranju
Gdje je Jura...
Najbolji desert zagrebačkog Adventa? Torta s vrućom čokoladom o kojoj svi pričaju na Fuliranju
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
neočekivan kupac
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
lifestyle
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški styling pun pogodak
Štikle koje čine razliku: Ana Maslać Plenković pogodila je modni jackpot
Odlične štikle!
Koliko su samo lijepe! Ana Maslać Plenković u štiklama koje imaju sve
Ženski parfemi koji se sviđaju (gotovo) svima, idealna su opcija i za poklon
OMILJENI SU
15 parfema koji se sviđaju (gotovo) svima, idealna su opcija i za poklon
sve
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški styling pun pogodak
Nogometaši Milana pobijedili su Torino s 2:3 u 14. kolu Serie A
Bravo, Luka!
Veliki preokret Milana u Torinu: Modrić dirigirao veznim redom, Rossoneri se vratili iz dva pogotka zaostatka
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene