Maskirani agenti upali u redakciju neovisnih ruskih novina, razlog nepoznat

Neovisne ruske novine Novaja Gazeta u četvrtak su izvijestile da maskirani agenti sigurnosne službe pretražuju njihov moskovski ured u sklopu nespecificirane istrage.

U objavi na Telegramu novine pišu da ne znaju koji je razlog te operacije i da njihovim odvjetnicima nije dopušten ulazak u zgradu. Državna novinska agencija RIA citirala je policijske dužnosnike koji su kazali da je pretraga povezana s istragom o nezakonitoj upotrebi osobnih podataka. Otkako je započela rat u Ukrajini 2022. Rusija je pooštrila zakone o cenzuri i povećala pritisak na neovisne medije.

U odvojenom događaju u četvrtak Vrhovni sud je presudio da je vodeća ruska skupina za ljudska prava, Memorijal, ekstremistički pokret, što otvara put kaznenom progonu svih koji je podržavaju, daju joj donacije ili dijele njezine materijale. Novaja Gazeta jedan je od najpoznatijih ruskih istraživačkih medija. Njezin glavni urednik Dmitrij Muratov bio je sudobitnik Nobelove nagrade za mir 2021. godine, a nagradu je posvetio šestorici kolega novinara svojih novina, koji su ubijeni zbog svojega rada. Muratov je 2023. godine evidentiran kao "strani agent", što je naziv kojim vlasti etiketiraju pojedince i organizacije za koje vjeruju da, uz potporu iz inozemstva, provode razne antiruske aktivnosti.