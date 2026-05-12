Sveučilište Algebra Bernays predstavlja Akademiju političkog liderstva uz gostovanje lidera iz politike i javnog života

Odgovore na ta, ali i brojna druga pitanja o trenutnom stanju političke kulture u Hrvatskoj, utjecaju geopolitike na domaća zbivanja i zakonitostima političkih procesa dobit će uzvanici svečanog otvorenja Akademije političkog liderstva Sveučilišta Algebra Bernays, koje će se održati u četvrtak, 14. svibnja 2026. godine, u 11 sati na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.

Program vodi Bianca Matković, koja iza sebe ima više od 16 godina iskustva rada u samom političkom vrhu te sudjelovanja u procesima političkog odlučivanja, strateškog upravljanja i javnog djelovanja na najvišim razinama državne vlasti: „Akademija političkog liderstva namijenjena je svima koji žele ozbiljno razumjeti način na koji politika danas funkcionira – bilo da već sudjeluju u političkim procesima ili tek razmišljaju o javnom angažmanu. Politika više ne može počivati isključivo na intuiciji ili popularnosti. Ona traži znanje, strateško razmišljanje, razumijevanje sustava, ali i sposobnost donošenja odluka pod pritiskom i u okolnostima stalnih promjena. Javnost često vidi samo političke funkcije i rezultate, no iza svakog ozbiljnog političara stoje godine rada, usavršavanja, komunikacijskih vještina i osobne odgovornosti“ – istaknula je Matković.

Na panel raspravi istaknuti predstavnici politike, gospodarstva i javnog života otvorit će teme političkog liderstva u suvremenim okolnostima – od donošenja odluka pod pritiskom javnosti i odgovornosti javnih funkcija do razvoja kompetencija nužnih za dugoročno i učinkovito upravljanje.

Na panelu sudjeluju Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Željko Turk, saborski zastupnik (tbc), gradonačelnik Zaprešića i predsjednik Udruge gradova RH, Mišel Jakšić, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice, Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke d.d., Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, te Marija Pejčinović Burić, bivša glavna tajnica Vijeća Europe.

„Akademija političkog liderstva osmišljena je kao program razvoja političkog liderstva, strateškog razmišljanja i odgovornog javnog djelovanja, namijenjen svima koji žele profesionalno razumjeti i djelovati unutar političkog prostora – zato pozivamo sve da promisle o tome gdje se vide dugoročno jer svi koji žele javno djelovati u budućnosti trebali bi se već danas upoznati s temama o kojima ćemo govoriti na Akademiji“ – rekao je prof. dr. sc. Božo Skoko, prorektor Sveučilišta Algebra Bernays i jedan od programskih direktora Akademije političkog liderstva.

Kroz deset modula program obuhvaća teme poput funkcioniranja političkih institucija, geopolitike i međunarodnih odnosa, strateškog liderstva, upravljanja javnim sustavima i financijama, političke komunikacije, javnog nastupa, odnosa s medijima, kriznog komuniciranja te upravljanja političkim kampanjama i razumijevanja birača. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje teorije s konkretnim alatima i stvarnim političkim praksama. Predavači programa nisu isključivo akademski stručnjaci, već i aktualni i bivši političari, savjetnici, analitičari, komunikacijski stručnjaci i poslovni lideri različitih političkih opcija, čime se polaznicima omogućuje razumijevanje politike iz više perspektiva i razvoj vještina pregovaranja, strateškog promišljanja i donošenja odluka u uvjetima neslaganja i pritiska.

Program se izvodi na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays kroz deset modula koji će se održavati dva puta mjesečno, petkom i subotom. Upisi za novu generaciju polaznika su u tijeku.

