Superlola.hr – aplikacija koja mijenja način na koji čistimo

Koliko puta ste se našli u situaciji da gosti stižu za manje od sat vremena, a vaš stan izgleda kao da ga je pogodio mini tornado? Ili ste se nakon napornog radnog dana vratili kući potpuno iscrpljeni, a na popisu vas je dočekalo i čišćenje? Upravo za takve trenutke stigla je Superlola.hr, aplikacija koja u nekoliko klikova dovodi profesionalnu čistoću ravno pred vaša vrata.

Zamišljena kao svojevrsni „Uber za čišćenje“, Superlola korisnicima omogućuje da putem weba ili mobilne aplikacije jednostavno naruče čistačicu onda kada im to najviše odgovara. Bilo da se radi o stanu, kući, uredu, apartmanu ili poslovnom prostoru, čišćenje se rješava brzo, pouzdano i bez stresa.

Cijena je još jedan razlog zbog kojeg je Superlola izazvala veliko zanimanje: dva sata čišćenja stoje samo 25 eura, što znači da profesionalnu pomoć dobivate već za 12,5 eura po satu. A kako bi isprobavanje bilo još privlačnije, svim novim korisnicima na raspolaganju je i dodatnih 20 % popusta na prvo čišćenje.

Pr (Foto: PR)

Superlola će biti dostupna u Zagrebu, no već ovog ljeta planira širenje na obalu. To će posebno obradovati vlasnike apartmana i kuća za odmor, koji će napokon imati pouzdan alat za održavanje svojih prostora besprijekorno čistima tijekom turističke sezone.

Vizija Superlole jasna je i jednostavna: naručivanje čišćenja treba biti jednako lako kao naručivanje taksija ili hrane. Dok se korisnici opuštaju i posvećuju onome što im je uistinu važno, Superlola preuzima brigu i pretvara prostor u mjesto u kojem se svi osjećaju bolje.

Uz to, Superlola nudi i poslovnu priliku svima koji žele ući u svijet čišćenja. Tvrtke, obrti i pojedinci pozvani su da postanu dio njihove priče i budućeg poslovnog modela. Sve što je potrebno jest registrirati se putem linka i iskoristiti priliku – bilo za čišći prostor, bilo za novi poslovni početak.