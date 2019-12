Davor Bernardić, šef SDP-a, uoči velikog skupa Zorana Milanovića u zagrebačkom Boćarskom domu komentirao je aktualna zbivanja u predsjedničkoj kampanji.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je u nedjelju kako priču o zajedništvu danas prodaje HDZ koji je 30 godina dijelio Hrvatsku te istaknuo da 5. siječnja u drugom krugu predsjedničkih izbora nikad neće biti jednostavnije izabrati jer se bira između predsjednice koja cijeli mandati šuti o korupciji i kandidata koji kao korektiv upozorava na korupciju.

"Tko danas prodaje priču o zajedništvu? Oni koji zadnjih 30 godina dijele Hrvatsku - HDZ. Dijele Hrvatsku po vjerskoj, po nacionalnoj, po seksualnoj osnovi, ali najgore što su omogućili podjelu Hrvatske na one koji se nezakonito bogate i na one koji pošteno i teško žive od svog rada. Na one koji ne poštuju zakone ove zemlje, koji su moćni i nedodirljivi i na sve ostale građane koji poštuju zakone naše države", izjavio je Bernardić novinarima prije izbornog skupa predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića u Boćarskom domu u Zagrebu.

Poručio je da je stoga izbor u Hrvatskoj - nikada jednostavniji: Hrvatska koju vodi HDZ opterećen korupcijom ili Hrvatska bez korupcije, predsjednica koja cijeli mandat šuti o korupciji ili predsjednički kandidat koji kao korektiv upozorava na tu istu korupciju.

Predsjednica, rekao je, na žalost, ne šuti samo o korupciji nego šuti i "kada se Orban slika ispred karte velike Mađarske, koji svojata dijelove hrvatskog teritorija, šuti na talijanskog fašista Tajanija kada svojata Istru i Dalmaciju".

"I to je to zapravo licemjerstvo koje pokazuje. Je li to to domoljublje, je li to zaštita nacionalnih interesa? Nije, to je obično dodvoravanje, to je kukavičluk i sluganstvo", kaže Bernardić.

Osvrnuo se i na, kako je rekao, laži koje plasira HDZ o tome kako je Milanovićeva Vlada zadužila Hrvatsku.

Milanovićeva Vlada došla je na "spaljenu zemlju"

"Ono što je prava istina je da je SDP-ova Milanovićeva Vlada došla doslovno na spaljenu zemlju, nakon što je Sanader završio u zatvoru, nakon što su nas zadužili za preko 130 milijardi, u zemlju u kojoj je bilo preko 400.000 nezaposlenih i u zemlju u kojoj je bruto društveni proizvod pao za više od 10 posto".

"SDP-ova, Milanovićeva Vlada, čupala je Hrvatsku iz krize, vratila je Hrvatskoj gospodarski rast, vratila joj je radna mjesta i vratila joj je optimizam", istaknuo je Bernardić.

Ustvrdio je i da o Hrvatskoj u kojoj danas živimo možda najbolje govore podaci da "milijun ljudi živi na rubu siromaštva, najveći broj tih ljudi su umirovljenici koji teško spajaju kraj s krajem, mnogi ljudi rade za male plaće, neki za svoj rad ne dobivaju plaću, zdravstvo je u potpunom kolapsu, obrazovna reforma ne postoji, sigurnosni sustav je probijen, policija je u nikad gorem stanju, nema ni jedne reforme, ima puno korupcije".

"Dakle, rad ove Vlade stane u dvije riječi - kaos i korupcija", ustvrdio je Bernardić.

U prvom izbornom krugu 75 posto građana izjasnilo se za promjene

Rekao je da su građani u prvom krugu predsjedničkih izbora rekli što misle o tome, kada je 75 posto njih reklo da želi promjene.

Poručio je da je njihova taktika za drugi krug predsjedničkih izbora "pobjednička" i da 5. siječnja očekuje pobjedu "predsjednika s karakterom" koji će vratiti tako nužan ugled i dostojanstvo funkciji predsjednika koja je, na žalost, kompromitirana zadnjim petogodišnjim mandatom aktualne predsjednice.

Na pitanje koliko Milanović sluša SDP i koliko stranka utječe na njega, Bernardić je rekao da je SDP dao ogroman doprinos u Milanovićevoj kampanji, SDP je aktivno angažiran. Zahvalio je svim aktivistima, volonetrima, članicama i članovima stranke koji su odradili ogroman posao ne samo u prikupljanju potpisa nego i u terenskom radu.

Na novinarsku tvrdnju da je Zagreb ključan i pitanje hoće li tu privući više birača i računa li tu na Milana Bandića, Bernardić je odgovorio protupitanjem; "Šta, na koga da računam?" i dodao: "Zar njemu Kolinda ne nosi kolače u zatvor?".

"Mi računamo na građane koji su željni promjena u Hrvatskoj, njih je 75 posto i računamo na sve normalne ljude koji danas imaju jedan vrlo jasan izbor - Hrvatska koju vodi HDZ opterećen korupcijom ili Hrvatska bez korupcije", poručio je Bernardić.

O očekivanjima na sutrašnjoj debati na RTL-u rekao je da će u debati biti dovoljna samo istina o onome što je obilježilo mandat Kolinde Grabar-Kitarović i istina o onome što je Zoran Milanović radio kao premijer kada je čupao zemlju iz krize u koju je doveo Sanader.

Na pitanje zašto se Zoran Milanović nije pojavio jutros na debati N1 televizije, pa je došla samo njegova protukandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović, Bernardić je rekao da koliko zna Zoran Milanović zove na sučeljavanja zadnjih šest mjeseci.

"Sutra je jedno sučeljavanje, a kao što vidite danas ovdje u Boćarskom domu imamo skup", rekao je.

Na tvrdnju da je Milanović odbio dva termina, Bernardić je rekao da je Milanović sasvim sigurno prvi koji je zvao na sučeljavanja i definitivno je kandidat koji ima što reći u sučeljavanjima jer treba govoriti samo istinu, za razliku od HDZ-a koji uvijek kad dođe u priliku pokušava spinovima, spletkama, intrigama i udbaškim metodama prikazati stanje kakvo nije. "Na taj su način vjerojatno postupili i kod ove debate", dodao je.

Oni koji pričaju o Judama, obično su sami bili Jude

Rekao je da Hrvatska ima "nikad korumpiraniju Vladu u svojoj povijesti". Dokaz tome je da iz godine u godinu padamo u indeksu percepcije korupcije i da su nam zbog korupcije u državi zatvorena brojna vrata ne samo u Europskoj uniji nego je, kaže, mnogim ljudima u Hrvatskoj ukradena budućnost, a starijima elementarno ljudsko dostojanstvo. "Korupcija je jedan od velikih razloga zašto je u zadnje četiri godine 176 tisuća ljudi napustilo našu zemlju", istaknuo je Bernardić.

Na pitanje misli li da će primirje u SDP-u potrajati sve do parlamentarnih izbora, Bernardić je odgovorio da je SDP pokazao da su zajedništvo i suradnja put uspjeha ne samo SDP-a nego i Hrvatske, SDP je u ovoj godini ostvario dvije pobjede - pobjedu na europskim izborima i u prvom krugu predsjedničkih izbora i počinjemo s pobjedom 5. 1. na predsjedničkim izborima kada će Zoran Milanović postati predsjednik Republike Hrvatske.

"Obično o Judama pričaju oni koji su sami bili Jude, pogotovo oni koji su sami bili Jude prema bivšim predsjednicima svojih stranaka", komentirao je Bernardić tvrdnju zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića da su Jude svi koji glasaju za Milanovića. (Hina)