Zoran Milanović u nedjelju je održao predizborni skup u Boćarskom domu u Zagrebu.

Na predizbornom skupu u Boćarskom domu u Zagrebu kandidat na predsjedničkim izborima Zoran Milanović osvrnuo se na poziv protukandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović koja je prije dva dana u Karlovcu birače pozvala da glasuju za "pravu Hrvatsku".

"Nema prave Hrvatske, postoji Republika Hrvatska. Republika svih građana, ravnopravnih građana. Republika mira, sreće, blagostanja. Republika blagostanja. Republika u kojoj se poštuje drugačijega, u kojoj se ne komentira tuđi intimni život, otvoreno društvo, dobro društvo. Republika, ponovit ću, blagostanja koje se ne mjeri samo novcem, u kojoj ljudi žele živjeti", rekao je Milanović i dodao da se za takvo društvo bori zadnjih 13 godina.

"Citirat ću sam sebe. To rijetko radim. To nikad ne radim. Ali sada ću to učiniti: Želim predvoditi političku organizaciju koja će se zalagati i stvarati otvoreno društvo za otvorenog i slobodnog čovjeka", rekao je.

Kazao je da se zadnjih godina predsjednička dužnost zapušta. Rekao je i da će biti predsjednik svih građana, ali da je to toliko puta zlorabljeno i neiskreno rečeno.

"Pobijedit ćemo iz sljedećih razloga: Jer smo bolji, čovječniji, strpljivi i zato nema dalje. To su tri razloga. četvrti razlog bio bi umjerenost. Zato treba biti umjeren u stvarima koje obećaješ ljudima koji u tebi gaje neku vrstu nade. Demografija. Ta toliko habana riječ se svodi na nekoliko elementarnih stvari – poštena vlast. Vlast koju će građani gledati kao svoju. Kao predanu, kao koja ih neće napustiti i zapaliti na neku plaćenu dužnost u New Yorku. Ta vlast je najbolja demografska vjera. Kada ljudi to prepoznaju – spremni su čak i u životu u kojem su lišeni nekih materijalnih dobara, ali kojem vide šansu, perskeptivu i mogućnost da njihova djeca ostvare bolji život – ostanu i bore se", poručio je.

Osvrnuo se i na 658 tisuća ljudi koji su prošli Hrvatskom prije četiri godine na putu prema boljem životu, prema Njemačkoj i drugdje.

"Tada smo se ponijeli kao ljudi, ali prije svega kao racionalni političari jer moj posao kao predsjednika je prije svega da služim interesima Hrvatske, a tek onda općim zakonima jer ako te ti opći zakoni ne vode, društvo se pretvara u gomilu u kojoj svatko radi za sebe, za svakoga, u kojem u pravilu deblji kraj izvlače oni koji su pristojni, koji su slabiji, a to je nažalost većina", dodao je.

"Dosta trgovanja mržnjom"

Nastavio je citatom.

"Za sve pod kapom nebeskom postoji vrijeme. Za svaki posao pravi trenutak i prava zgoda. Vrijeme rađanja i vrijeme umiranja, vrijeme sadnje i vrijeme berbe, vrijeme sijanja i vrijeme žetve. Vrijeme za ljubav, vrijeme za mržnju. Vrijeme za rat i vrijeme za mir. Ratovi su gotovi. Dosta trgovanja mržnjom. Idemo u borbu za civiliziran mir", rekao je.

Citirao je i Tina Ujevića: "Sa žuljavim cipelama, ali srcem ispod plavih bluza. To srce ispod radničkih bluza i dalje na neki način kuca među hrvatskim ljudima i treba ga motivirati jer ne možemo biti država koja živi od rente i od prirodnih ljepota koje nam je Bog dao i od stranačke iskaznice HDZ-a", rekao je.

"Kada u Zagorju i kajkavskom kraju nekomne kažeš da nije pravi, znači da nije pri sebi i da nije zdrave pameti - još bih preko toga prešao.Ne znaš je li gore je li stvarno mišljeno ili proizlazi iz nepoznavanja hrvatskog jezika", kazao je Milanović, a onda izvukao još jedan citat, ovaj put Petra Preradovića: "Zuji, zveči, zvoni, zvuči"…

Kasnije se sjetio i Konfucija i Kanta.

Rekao je da ne želi da Europska unija bude samo pokazatelj koliko smo novca iz fondova izvukli, ali napomenuo da smo tu na zadnjem mjestu, iako dvaput promisli prije nego što kaže da smo u nečemu najgori.

"Zato da se ljudima ne ubija volja za život kako nam HDZ ubija zadnjih 30 godina, radeći državu za sebe", rekao je i dodao neće sramotiti državu i da neće biti nepredvidiv.

Naglasio je da je sretan što nakon pola godine rada i izlaganja vidi da je u Hrvatskoj prisutna jedna lijepa energija i normalno razmišljanje.

"Ja sam sretan čovjek"

"Kad kažem normalno to je prilog načina, ne pridjev, to ne znači da onaj drugi nije normalan, da je krivi. To znači pristojnost i s tim ću krenuti kao predsjednik, pristojno jer sada na sebi više nemam teret izvršne vlasti i političke organizacije, koji od svakog čovjeka katkad napravi zvijer i s time se treba znati nositi i pružati otpor. Moje iskustvo je jamac da znam i vidim i da neke greške naprosto neću ponavljati...da ćete manje-više znati što od mene možete očekivati, ali da ću vas ponekad nekom iskrom i iznenaditi pozitivno. Dajte mi tu šansu“, apelirao je Milanović.

Ustvrdio je da je krajnje vrijeme za promjene te da će biti osoba koja će zapuštenu dužnost predsjednika ispuniti novim sadržajem, ići okolo ne kao lobist koji povlači neke mutne tipove za rukav, nego kao glavni agent i zagovaratelj hrvatskih interesa.

"Kako god ovo završilo, ja sam sretan čovjek zbog podrške koju sam dobio, ona je očita i zbog klime koja će se nakon ove kampanje u Hrvatskoj osjećati drugačije, bit će zdravija i burovita...Vrijeme je da si postavimo visoke ciljeve, možemo biti i među prvih 15 u Europi. To je demografija“, rekao je.

"Vidimo se u nedjelju u Tvornici kulture koja postaje tvornica pobjede", zaključio je

Miljenić o sučeljavanju: "Danas smo na skupu"

Milanović se danas nije pojavio na sučeljavanju koje je organizirala N1 televizija. Debata se pretvorila u intervju s Kolindom Grabar-Kitarović.

Šef Milanovićeva stožera Orsat Miljenić objasnio je zašto Milanović nije došao.

"Svatko vodi svoju kampanju. Mi smo u kampanji. Tu smo danas na skupu i to je to", kazao je Miljenić, prenosi N1.

"Da smo mi mislili da je to greška, bio bi tamo. On je ovdje na skupu, skup je zakazan, ovdje su tisuće ljudi oko nas i to je to", rekao je Miljenić i dodao da im je kampanja isplanirana od lipnja.