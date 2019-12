Kolinda Grabar-Kitarović stigla je u emisiju televizije N1 u koju je pozvan i Zoran Milanović, no on se nije pojavio.

Emisija Točka na tjedan na N1 televiziji pozvala je kandidate koji su na predsjedničkim izborima izborili drugi krug na sučeljavanje, no Zoran Milanović nije se odazvao.

Došla je Kolinda Grabar-Kitarović koja je rekla da ne želi dijeliti Hrvatsku.

"Pozvala sam građane da daju glas Hrvatskoj za sve, a ne Hrvatskoj koja se dijeli", rekla je Grabar-Kitarović o molbi da objasni svoj poziv biračima da "biraju pravu Hrvatsku".

"Ne želim da se dijelimo na ili mi ili oni. Dajmo glas za Hrvatsku koja se okuplja oko zajedničkih vrijednosti", rekla je i dodala da na skupu u Karlovcu nije biračima rekla da biraju "pravu Hrvatsku".

Na pitanje kako to da poziva na zajedništvo, s obzirom da je u njenu kampanju ušao Milijan Brkić, koji je na Facebooku Judama proglasio one koji glasaju za Milanovića, Grabar-Kitarović je odgovorila.

"To morate razgovarati s njime. Ja u ovom trenutku nemam vremena čitati sve poruke koje se pojave u medijskom prostoru. Ja šaljem svoje poruke i očekujem da će birači dati svoj glas na temelju mojih poruka", rekla je Grabar-Kitarović.

Govorila je i planovima ako dođe do novog mandata. Dodala je da treba "ukinuti dužničko ropstvo u koje je Hrvatsku doveo Zoran Milanović sa svojim Ovršnim zakonom". U emisiji je rekla i da ne zna zašto se on kandidirao jer je u nekoliko navrata rekao da funkciju predsjednika treba ukinuti.

"Nastavit ću se boriti za prava ovršenih građana i svih ugroženih skupina, uključujući i borbu za prava žena", rekla je.

Spomenula je i gospodarske smjernice iz 2016. koje su većinom prihvaćene, da je dio objekata i zemljišta s Pantovčaka vraćeno državi, da je uštedjela 25 milijuna u pet godina i da se učinkovitost bilježi njezinim rezultatima u mandatu koji je iza nje.

Istaknula je i kako se apsolutno bori protiv trenda iseljavanja te pokazala je dokument kojim je predstavila svoje demografske mjere.

"Smetaju mi Bandićeve seksističke izjave"

Voditeljica ju je pitala zna li osobno za neki slučaj korupcije u visokoj politici. Grabar-Kitarović je odgovorila kako ne zna ništa, osim onoga što pročita u medijima.

"Nisu mi sasvim jasni procesi oko Ine i MOL-a, to treba raščistiti. U VSOA-i se već 10-ak godina vodi proces. A prema onome što mi je bivši državni odvjetnik rekao, čini se da ta hobotnica ide dalje", rekla je.

Na pitanje o Zagrebu i gradonačelniku Milanu Bandiću ponovila je kako je svatko nevin dok mu se pravomoćno ne dokaže suprotno. Rekla je da se ne može nekoga odreći samo zato što ga je netko prijavio. Zagreb je grad u kojem je moj ured, u kojem živi četvrtina hrvatskog stanovništva. Mi moramo imati uredne odnose", rekla je o odnosu s Bandićem. Povukla je paralalu sa slučajem Radimira Čačića.

"Mi smo imali u Vladi čovjeka koji je ubio dvoje ljude na cesti. Oduzeti nekom život, makar i nehajom, politička karijera vam je gotova. A nama se događalo da mjesecima opraštamo nekima, a nekima nikako ne možemo oprostiti. Čini se kao da su neki teflon, da se za njih ništa ne lijepi, a ima ljudi kojima se ništa ne može oprostiti"", kazala je Grabar-Kitarović.

Voditeljica ju je pitala smetaju li joj Bandićeve seksističke izjave, rekla je: "Smeta me i i to sam mu rekla".

Na pitanje je li normalno da 25 godina nakon rata stalno dobivamo nove branitelje rekla je da na branitelje ne gleda kao na brojeve.

"Moj je suprug dobio ponudu da dobije braniteljski status jer je bio u Ministarstvu obrane. No on je to odbio, rekao je da je bio u Ministarstvu. Postoje ljudi koji nisu. Moguće da ima i korupcije negdje. A i na samim braniteljima je da pogledaju u svoje redove", rekla je Grabar-Kitarović.

"Većina migranata su muškarci"

Kad je riječ o migrantima rekla je da treba napraviti razliku između izbjeglica od rata, neimaštine i gladi i migranata koji bježe iz drugih razloga te kako problem treba rješavati na izvorištu, u Afganistanu. "Većina migranata koji dolaze su muškarci u borbenoj dobi. Malo mi je žalosno da smo zaboravili na žene i djecu koji su ostali iza njih. Žene u Siriji, ‏Iraku i drugdje sjede uz svoju djecu i nemaju im što ponuditi", dodala je.

Na pitanje je li Komšić legalan predstavnik Hrvata u BiH, odgovorila je da je legalan, ali nije legitiman.

Etnički predstavnik mora biti i politički predstavnik. Na Hrvatima je da izaberu. Ukoliko Hrvati u BiH priznaju njega kao svog legitimnog predstavnika, onda ćemo ga priznati i mi. Međutim, dok god hrvatski narod u BiH to ne priznaje, on je za mene nelegitiman, rekla je. "Ono što tražimo su jednaka prava, da sami biraju svoje političke predstavnike na svim razinama",

Upitana hoće li na početku drugog mandata pokrenuti arbitražu o granici sa Srbijom, odgovorila je da je za arbitražu potrebno dvoje. "Neki procesi se odvijaju iza zatvorenih vrata. Ja sam bila vrlo jasna kad je bila riječ o posjetu Srbiji bilo o odnosima s Vučićem, da dok se ozbiljno ne počne rješavati pitanje nestalih, koje je meni duboko važno pitanje, nemamo o čemu razgovarati", rekla je.

Na kraju intervjua pozvala je birače da izađu na izbore 5. siječnja i da daju glas "za Hrvatsku koja nastavlja proces rasta i razvoja". (Hina/A.T.)