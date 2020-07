Premijer Andrej Plenković odgovarao je na novinarska pitanja.

Komentirao je izmjene upute DIP-a za glasanje na izborima u nedjelju te rekao kako svi imaju pravo birati, ali da postoji i načelo za zaštitu zdravlja.

„Nije ovo prvi put da ljudi koji boluju od zarazne bolesti neće glasati. Treba pronaći balans“, rekao je Plenković i izdvojio da su omogućili glasanje u četiri puta više domova za starije.

Komentirao je i nadolazeće sučeljavanje koje će u petak biti na Novoj TV te rekao da očekuje argumentiraniju raspravu nego što je to bila na posljednjem sučeljavanju s Davorom Bernardićem.

''SDP-ova koalicija ukrala je ime od Jutarnjeg lista. Danas upozoravaju na korupciju, lopovluk i fašizam. Zabrinut sam za retoriku nekoga tko pretendira preuzeti vlast'', rekao je Plenković i pohvalio se uspjesima svoje Vlade.

Kaže da Most i Domovinski pokret pretendiraju na birače HDZ-a, a Domovinski pokret nije postojao na prošlim izborima. „Naš je cilj da dođemo do rezultata kao prije četiri godine. Neka objasne tko su ti fašisti koje spominje SDP. Volio bih to čuti. Ovo je nevjerojatna kampanja, da imate plakate gdje nema nikoga od njih. To je jedinstveni primjer političke kamuflaže lidera SDP-a'', rekao je Plenković, koji je uvjeren u pobjedu.

Prokomentirao je i današnju izjavu Miroslava Škore koji je rekao da će pobijediti kao David Golijata te SDP-u i HDZ-u poručio da su napravili puno zla.

„Ne znam, bio je u HDZ-u, nastupao je za novac, stvari su jasne. Svi vide tko je tko, a kod njega se to vidi jako, izdaleka. Tamo su se skupili ljudi koji su bili članovi HDZ-a ili bili s nama u partnerstvu. Oni se okupili da nam budu alternativa, ne znam čemu točno. Sve domoljubne teme apsolvirane su u vrijeme Tuđmana, vraćati sad teme 30 godina unatrag... te teme nisu rješenje“, zaključio je.