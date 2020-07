Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro obratio se predsjednicima SDP-a i HDZ-a. Na svojoj službenoj stranici na Facebooku napisao je kako će ih pogoditi s pet kamenčića, kao David Golijata.

Miroslav Škoro poručio je Andreju Plenkoviću i Davoru Bernardiću da će ih pogoditi "tamo gdje ih najviše boli".

Njegovo obraćanje preko Facebooka prenosimo u cijelosti:

"Ovo je poruka onima koji bježe od sučeljavanja sa mnom. Draga gospodo politički lideri HDZ-a i SDP-a, imam jednu lošu vijest za vas: Dolazim vam pokvariti planove. Hoću, vjerujte mi. Bit ću kao mali David koji je pobijedio bahatog i nepobjedivog Golijata, i to s pomno odabranih pet kamenčića. Baš kao David svojom praćkom, pogodit ću i ja točno tamo gdje vas boli.

Što se tiče mene osobno, puno ste mi zala učinili ovih dana. No ja vam to zapravo opraštam jer znam da je to vaš limit i jer nisam ovdje da bih se bavio sobom. Ali ima grijeha koji vam ne mogu i neću oprostiti. Gospodo, staviste teške verige mom narodu. Nametnuste mu jaram nedostižnog referenduma tako da njegov glas ne može doprijeti do vaših zakona.

Zavrnuste mu ruke protuhrvatskim civilnim društvom koje financirate, zavezaste mu oči antihrvatskom kulturom, naočigled svem narodu silujete i ponižavate Domovinski rat, heroje naše žive i mrtve, a prezreste i odbaciste našu raseljenu i izvandomovinsku Hrvatsku, to tkivo naše istog bića.

To ne mogu i neću oprostiti. Premda sam tek mali David pred bahatim Golijatom, s pet probranih kamenčića pogodit ću gdje najviše boli.

Prvim kamenčićem dovodim i vraćam narod na političku scenu. Učinit ću da referendumske inicijative građana budi realno dostupne. Tražit ćemo da se i zakon i Ustav promijene, pa će biti potrebno svega 150.000 potpisa, a rok će biti mjesec dana.

Mora biti moguće da narod kaže što ima reći kako bi preduhitrio i spriječio vaše spletke. Ta, narod je jedini sigurni čuvar Hrvatske.

Zatim slijedi drugi kamenčić: izborit ću se za svetost Domovinskog rata tako što on mora biti uzdignut na najsvetije mjesto u hrvatskoj povijesti. Istina o Domovinskom ratu, ljepota i sjaj te pobjede mora prštati iz svih hrvatskih institucija, medija, obrazovanja, kulture, javnog i društvenog života uopće. Istina i ljepota Domovinskog rata ima potencijal oduševiti naše klince i našu mladost da im bude trajna inspiracija i motiv u stvaranju Hrvatske. I Hrvatska mora po tome biti prepoznatljiva. Bez toga koalicije sa mnom nema.

Trećim kamenčićem poručujem vam da Srbija mora platiti odštetu državi hrvatskoj. Bez ratne oštete nema ni istine ni pravde. A istina se mora znati i ponavljati: Srbija je bila agresor, Srbija je regrutirala i slala vojsku na Hrvatsku, u Srbiju su odvođeni naši branitelji u koncentracijske logore. Srbija je razorila naše gradove, tvornice, crkve, i sijala strah, i nanijela materijalnu štetu, i opljačkala nas. Samo istinom možemo graditi budućnost i dobrosusjedske odnose.

Pa, evo i četvrtog kamenčića - dovest ću jedan jaki svjetski lobi - HRVATSKU DIJASPORU. A vi se bojite dijaspore jer je sposobna i poštena. Vratit ćemo njihovo domoljublje, znanje, sposobnost i dokazanost u svijetu. To je zapravo najveći potencijal Hrvatske. Oni će pomrsiti vaše spletke koje baštinite još iz komunističkih vremena.

A peti kamenčić Davidov bit će promjena izbornog sustava. To će biti hitac koji će najdublje prodrijeti u vaše tkivo i to će biti osveta iznutra. Ta, vi i u svojim strankama zaobilazite one plemenite i dobre jer oni ne mogu doći do pozicija moći ako vam se ne poklone. Preferencijalno glasanje dovest će prave ljude i to će biti vaš kraj, i počet će novo vrijeme.

U našu Hrvatsku vratit će se ponos i dostojanstvo, a onda i poštenje, te će potom početi pritjecati novac i dobre investicije, i počet će povratak naših mladih koji odoše za boljim životom. Znam da niste na mene računali, da se ne uklapam u vaše obrasce i da vas moj dolazak uznemirava. Ali ništa je to koliko dugo i snažno vi uznemiravate nas. I zapamtite, ovo ne radim ni iz kakvog interesa, nego zato što svoje volim!" poručio je Miroslav Škoro u svojem obraćanju na Facebooku.