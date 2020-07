Sve je spremno za veliko sučeljavanje Andreja Plenkovića i Davora Bernardića večeras u 20:30 na Novoj TV, samo nekoliko sati prije početka izborne šutnje. Debatu ćemo prenositi UŽIVO i na portalu DNEVNIK.hr

U velikoj završnici izborne utrke Nova TV večeras organizira najvažniju debatu parlamentarnih izbora.

S početkom u 20:30, samo nekoliko sati prije izborne šutnje, čelnici dviju najvećih stranaka – predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i predsjednik SDP-a, lider Restart koalicije Davor Bernardić – imaju zadnju priliku obratiti se građanima i pokušati ih uvjeriti zašto bi baš njima trebali dati svoj glas. Ovo je sučeljavanje biračima, posebno onima neodlučnima, prilika da čuju o temama koje su im važne za svakodnevni život i dobiju ključne informacije na temelju kojih bi mogli donijeti izbornu odluku.

Sučeljavanje će voditi Mislav Bago i Sabina Tandara Knezović.

„Naša je debata posljednja i presudna jer bi dojam koji će kandidati za budućeg premijera ostaviti mogao prevagnuti kod velikog broja neodlučnih birača. U ponoć počinje izborna šutnja i što su učinili, učinili su. Naša pitanja bit će provokativna i drugačija i cilj je da šefovi dviju najvećih stranaka daju odgovore koji su iznimno važni za građane“, poručuje Sabina Tandara Knezović.

„Želimo dobiti odgovore na pitanja koja se tiču najvećih problema ove zemlje“, potvrđuje i Mislav Bago te dodaje: „Ideologija dijeli političare, ali u odgovorima na pitanja važna za svakodnevni život i budućnost građana trebaju biti jasni što bi i kako napravili. Ovog petka oni jednostavno moraju prodrijeti do onih birača koji još nisu odlučili kome dati glas. Ako iz sučeljavanja žele izaći kao pobjednik, moraju biti smireni i jasni u porukama, ali sva dosadašnja iskustva govore da to ne mogu izdržati. Uz to, televizija je kao medij čudo – ona sve razotkrije.“

Sučeljavanje pratite uživo na Novoj TV u petak od 20:30 te na portalu DNEVNIK.hr