Uz pjesmu s balkona, ispijanjem gemišta, glumljenjem Sizifa, utvaranjem da su veliki vjernici, pa do onih koji se koriste i vulgarnim sloganima i plakatima. Nije ni počela službeno, a kampanja očito traje već neko vrijeme. Znamo svi - lokalni izbori su kazalište u kojem se redovito otvara plejada kojekakvih likova. Onih brzih na jeziku i performansu, manje na konkretnom programu.

Koliko općina i gradova imamo, toliko je i poželjnih fotelja. Politički cirkus ovih dana stiže u svaki kutak države. Novi izbori, nova su šansa za dosad neviđene a i neke stare znance. Željko Kerum tako kaže da je on u svom mandatu napravio dva sina, a Siniša Vuco ističe da građanima uvijek može biti gore.

Imamo tu i Sizife, vjeroučitelje, one koji su kršteni i krizmani na vrijeme, one koji su napokon shvatili "kaj bi šteli". One koji su svoj imidž, poput Dreleta, već progurali do Sabora. Tu su i oni koje progoni DORH i koji otvoreno najavljuju da će zaposliti sinove.

Dakle, politička nam je scena na lokalnoj razini sve samo ne dosadna, a kampanja tek dolazi. Satiričar Siniša Mareković tvrdi kako nam treba čovjek koji je smiješan i duhovit, dok sociolog Sven Marcelić uvjerava kako se u Hrvatskoj postavlja jednadžba u kojoj korumpiran znači i sposoban jer ako se netko zna snaći za sebe, znat će i za narod.

No, to nam se itekako obilo o glavu. Više puta.

Jedan neuspjeli poduzetnik, a drugi muž

Možda najzabavnija politička utrka vodi se u Splitu. "Razlika je zato što sam ja razlika. Uspoređivat gradonačelnike Splita do sada i mene to je ogromna razlika. Ja sam nešto napravio, a oni nisu ništa“, rekao je Željko Kerum.

Ako je dobar gospodarstvenik, bit će dobar gradonačelnik - govorili su Splićani. Grad nije procvao. Firma je propala. Afere ga i dalje prate. A čak ni nepravomoćna presuda od šest mjeseci zatvora uvjetno nije mu ublažila jezik. Pa je tako vrijeđao i zvao ljude budaletinama i štracama.

A Split kao Split iz zabave bi ga mogao opet izabrati. Osim ako ne odluče da ih bolje zabavlja Siniša Vuco. Poznati glazbenik je, kažu, najjača akvizicija HSS-a. Ne voli jedino kada mu se spomene Kerum.

"Što mene uopće spominjete s tim Kerumom. Kao prvo ja sam zgodan i lijep, on je brate stariji čovjek, ma mi ne možemo stati u istu rečenicu, samo smo poznati, a ja sam od njega bolji u svemu. Možda čak imam i više novaca od njega. Imam iskrenost, emocija, poštenje i pravda, ja imam svih pet vrlina, znaju ljudi, bar u ovom gradu. Ako je neozbiljno bit pošten, onda sam neozbiljan“, govori Vuco.

Prijave supruge za obiteljsko nasilje, prijetnje pištoljem, vožnja u alkoholiziranom stanju su iza njega. Sada kao antipolitičar, kako za sebe kaže, želi biti političar. Kaže, tko pjeva, zlo ne misli. Ali Vuco je ipak Vuco. Svoj.

U Splitu Kerum nerealan, u Zagrebu Filipović

Je li Split fenomen kada su izbori u pitanju, budući da su već jednom izabrali Keruma, objašnjava sociolog Marcelić. "Naravno ima određene specifične osobnosti koje očito privlače određeni dio biračkog tijela, ali kada ga se smjesti u širu strukturu Splita kao grada, i njegovih nekakvih prostorno vrijednosnih orijentacija i postavki onda je jasno da Kerum nije došao na vlast samo kao Kerum, nego je došao na vlast i kao kandidat desnice“, objašnjava.

Politička arena nepresušni je izvor inspiracije satiričaru Marekoviću. Situacija postaje manje duhovita jer sve više radova dolazi upravo zbog onih koji slove kao ozbiljni političari. "Kada vam dođe Kerum i zakelji fetu pršuta na čelo, šta da ja s tim napravim, mogu samo prekopirati sliku i reći evo. Ali kad imamo nekakvog ozbiljnog kandidata koji kaže da on ne može pročitati bećarac jer je na ćirilici to je već dobar materijal“, dodaje.

Upravo tako počeo je ovu političku utrku Davor Filipović. Imao je nesreću da se pojavi na predizbornoj sceni u trenutku smrti Đorđa Balaševića. Pa osim što je izjavio da ne zna pročitati riječ bećarac napisan na Ilići na ćirilici kao u poznatoj kantautorovoj pjesmi, kao jedinu njegovu pjesmu koju zna istaknuo je onu o mladiću koji je uspio ulizijući se.

Bez krivice, u štampu je stigao skokom. Jer kad kreneš tim poznatim tokom tad svi ručice podižu vješto, jedan dva. Da bi se maknuo s te teme krenuo je s obećanjima pa obećao tvornicu cjepiva protiv raka. A to je tek dio izjava. Kaže da oporba ne spava mirno otkad se on kandidirao.

"On je tu uletio kao protuteža Bandiću, eto da HDZ ima nekoga, onda je Bandić preminuo i on se sad našao u situaciju da mora predstavljati najveću hrvatsku desnu stranku i nikako se ne snalazi u tome. Čovjek se trudi, ali slabo se trudi“, tvrdi Mareković.

Jedni se hvale golim torzom, a drugi crkvom

U moru kandidata važno se istaknuti. Dok jedni glasove love golim torzom i obećavaju bitku s koruptivnom hobotnicom, drugi propovijedaju vjeru. Politička arena nije vidjela gorljivijeg propovjednika od Marina Miletića. S ovim saborskim zastupnikom, Riječaninom, vjeroučiteljem, javnost se upoznala na prosvjedu učitelja. Tada je pobrao simpatije. No zbog stavova koje iznosi na vlogu, nazivaju ga i vjerskim fanatikom.

Ipak, na izborima za prvog čovjeka Rijeke, koja se doživljava kao urbana, liberalna sredina u Hrvatskoj, Miletić dobro kotira.

"Rijeka je većinom liberalna, ali ima i dio ljudi koji su skloniji nekakvim konzervativnijim opcijama, to je upravo onaj dio s kojim Miletić komunicira, a rekao bih da je njegov element komunikacije preko društvenih mreža, orijentiranja prema mlađima, ipak neki resurs koji je on uspio aktivirati bolje nego što su neke druge stranke i liste u Rijeci do sada“, uvjeren je Marcelić.

A Davor Dretar Drele s publikom je uvijek bio povezan. No sada im ne pristupa kao zabavljač ili voditelj već kao političar. "Kada kažu gledajte njih, a prije su bili komičari, zabavljači, glumci, pjevači, onda je jasno kada su se iz tih sfera uključili u politiku da je stvarno vrijeme da se uključe i svi. Ako smo mi kojima je posao bio nasmijavati ljude, postali ozbiljni mislim da je vrijeme da svi koji nas gledaju shvate da je situacija iznimno ozbiljna i da je vrijeme za velike promjene u hrvatskom društvu“, kazao je.

„Viktor, kaj bi ti?“

I prije nego što je političar Dretar napravio prve saborske korake, zabavljač Drele eksao je gemišt i podrignuo. Zbog osude javnosti morao se ispričavati. Kaže da je shvatio da ljudi očekuju da će biti ozbiljniji. Političku karijeru gradi uz Škoru. A Škoro ima velike ambicije.

"Gospodin Škoro nam je pružio puno zabave sa svojim izjavama i kandidaturama. Ja bih njemu dao glas čisto zato što se čovjek jako trudi, pokušao je biti predsjednik, pokušao je biti premijer, kruže čak i glasine o tome da nije uspio biti predsjednik ni kućnog savjeta, ono što mu ne mogu uzeti to je da se stvarno trudi“, govori Mareković.

"Viktor, kaj bi ti?“, rečenica je koja je obilježila lokalne izbore i prije njihova raspisivanja. Nudile su se pozicije i logistička potpora na izborima u zamjenu za kasniju podršku HDZ-u. "Oni su tu sve ciljali na ono kaj bi ja htio biti da me se riješe na neki način, da me postave, jer pazite da vi nekoga postavite na bilo koje upravljačko mjesto, pa automatski imate uteg, automatski za svaki vaš potez netko drugi vam govor“, ispričao nam je Viktor Šimunić.

Ta priča je na Uskoku. A Viktor sada zna što bi htio. Svima unaprijediti svoje Oroslavlje. Bez logistike velike stranke. Digao je kredit i sam se financira.

Jedni guraju kamen, drugi afere pod tepih

Dok jedni guraju svoje, drugi simpatije žele osvojiti ističući ono što smatraju važnim. Uredno i na vrijeme primio sakramente: krštenja, Prve svete pričesti, Svete potvrde ili krizme i kršćanske ženidbe. Stipe Petrina gura svoj stil. Stil u kojem nema političkog programa koliko obračuna s političkim neistomišljenicima. Dok za Petrinu možemo reći da je čovjek iz naroda, kandidat za gradonačelnika Vodica, Ante Cukrov, noćna je ptica. Predstavio se u ponoć jer će, kaže, za Vodice raditi dan i noć.

Od onih koji su tu da zabavljaju narod, više brinu oni koji unatoč optužnicama, istragama, skandalima, pa i nepravomoćnim presudama ponovno traže povjerenje birača i dobivaju ga. Neka on krade pa neka i nama dade, a ovi koji su prije krali ništa nisu dali.

"Tu postoji jedan duboko utemeljen i korjenit problem percepcije korupcije kao nečeg normalnog pa onda imamo jednu županiju u kojoj su i župan i gradonačelnik bili u pritvoru“, ističe sociolog Marcelić.

No, nijedan od kandidata ne može se mjeriti s pokojnim Milanom Bandićem. "Kao netko tko je počeo raditi fotomontaže upravo zbog Milana Bandića slobodno mogu reći da ćemo jednu takvu osobu teško naći u političkom svijetu. Svi su ga mrzili, imao je šesto optužnica i svaki put je pobjeđivao na izborima, građani su ga voljeli iz nekog razloga i novi Milan Bandić nije na horizontu“, zaključio je S. Mareković.

Možda nema novog Milana, ali novih populista, demagoga, onih s optužnicama i zabavljača itekako ima. Bit će ovo zabavno razdoblje, samo da na kraju ne bude kao u staroj narodnoj, tko se u petak smije, u nedjelju plače.

