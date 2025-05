Da je u Hrvatskoj birokracija i dalje problem, znaju svi, ali priča Barudina Osmanovića iz Fažane nadmašila je sve one priče o šaltanju sa šaltera na šalter, slanju po još jedan dokument koji nedostaje i sve drugo što proživljavaju građani u ostvarivanju svojih prava.

Osmanović je čak 10 godina čekao da se riješi njegov zahtjev za obiteljskom mirovinom. 2003. godine umro mu je otac, a sestra razvila tešku psihičku bolest.

U Centru za socijalnu skrb su ga tada obavijestili da njegova sestra ima pravo na obiteljsku mirovinu. On kao njezin skrbnik podnosi u njezino ime zahtjev u Zavodu za mirovinsko osiguranje u Puli. Uslijedile su godine čekanja, tek je lani stiglo rješenje.

"Kakva je to država? Kakve su to službe? Zapošljavanja prema rodbinskim vezama, prema političkim strankama, uhljebljivanje, to dovede do toga, po meni", rekao je Osmanović.

Upravo tom temom, stanjem u Zavodu za mirovinsko osiguranje i nezakonitim zapošljavanjima i imenovanjima, redakcija Provjereno bavi se je još od doba ministra Josipa Aladrovića kojeg se tereti za dva nezakonita zapošljavanja.

Sve detalje ove priče pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Ane Malbaše Major.