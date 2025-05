Svake tri godine putem zdravstvenog osiguranja Karmen Herceg nabavlja novu protezu za stopalo.

"Protetičari provode evidenciju, nazovu vas kažu imate pravo na novo pomagalo", kaže Karmen.

Fizijatar napiše nalaz i doznake na temelju kojih protetičari dostave račun HZZO-u. No ove se godine Karmen suočila s nizom pitanja.

"Piše da sam došla na kontrolu nakon amputacije lijevog stopala, ja imam prirođenu deformaciju desnog."

Nalaz je napisao fizijatar kojeg ona ne poznaje. Osim pogrešne anamneze, napisao je i doznake za dva pomagala.

"Za dva pomagala od kojih je jedno potpuno pogrešno. Košta 1353 eura", naglašava Karmen Herceg.

Svoje je pomagalo preuzela. A HZZO je platio dva.

"Sa svakom novom protezom nanovo učite hodati. Mislim, meni je jasno da proteza nije noga i ne može biti. I da postoje te stvari koje moram pretrpjeti. Ali u svijetu ljudi trče, penju se, plešu sa zvijezdama s protezama, a ja jedva hodam. I to je ono što ljude boli", kaže Karmen Herceg.

I upravo zato, kaže, nije mogla šutjeti kada je primijetila da se na teret tog istog zdravstvenog osiguranja, putem njezinog imena događaju neobjašnjive stvari.

Sve je počelo kada su Karmen, krajem prošle godine, kontaktirali iz splitske tvrtke Protetika d.o.o. – s ponudom da joj olakšaju proces dobivanja nove proteze.

"Oni su rekli da se ne trebam zamarati odlaskom fizijatrici, da će oni to riješiti telefonom", kaže Karmen.

Kada su protetičari došli do nje kako bi uzeli mjere stopala, ostavili su joj nalaz koji je ona, priznaje, naivno potpisala bez čitanja. Nakon nekog vremena pročitala je nalaz i ostala u šoku.

"Nalaz je napisan od fizijatra iz druge županije za kojeg ja nisam znala da postoji. Dijagnoza potpuno pogrešna. Piše da sam došla na kontrolu nakon amputacije lijevog stopala, ja imam prirođenu deformaciju desnog. Nalaz je izdan danima prije nego uputnica, nema broj mojeg zdravstvenog osiguranja", priča Karmen.

Iz Protetike d.o.o. pokušavali su je uvjeriti da je takva procedura.

"Pokušavali su me uvjeriti da se traže dva pomagala, da se od jednog oduzme drugi dio, da je to takva praksa. Ja u svojih 47 godina nikad to nisam doživjela", priča Karmen.

Pomagalo je dobila na temelju nalaza koji je potpisao fizijatar koji već pet godina, prema izjavi Hrvatske liječničke komore, nema licenciju za rad.

