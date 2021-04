Mnogim je kandidatima samo nebo granica kada su u pitanju predizborna obećanja. Jedni su obećali gradnju tvornice cjepiva protiv raka, drugi vodene tramvaje, a treći metro.

Partnerstvo s građanima glavna je mantra mnogih kandidata na predstojećim izborima. Možemo je objavilo program za Zagreb, osmišljen za iduće desetljeće. U njemu, između ostalog, obećavaju nove domove za starije, preustroj gradske uprave, obnovu grada, zeleni razvoj i zatvaranje Jakuševca do kraja prvog mandata. Novac će, kažu, osigurati iz EU fondova i stavljanjem gradskih nekretnina u funkciju.

"Mi mislimo ići na jedan manji centar za reciklažu, ali prije svega kvartovski centar za ponovnu uporabu da što manje otpada uopće nastane. Isto tako, promijenit ćemo sustav naplate i on će biti prema količini nerazvrstanog otpada", rekao je Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika Zagreb.

Stranka Centar iz centra grada želi izmjestiti državnu i gradsku zakonodavnu i izvršnu vlast.

"Bilo je takvih rješenja. Primjerice, negdje uz Savu, za što se svojevremeno zalagala struka", rekla je Dalija Orešković.

HDZ-ov kandidat Davor Filipović obećao je tvornicu cjepiva, Vesna Škare Ožbolt vodeni tramvaj, a SDP-ov kandidat Joško Klisović metro.

Obećanja se daju diljem Hrvatske

Na jugu Hrvatske HDZ-ov župan obećao je hitnu helikoptersku službu koja će raditi cijelu godinu, a ne samo ljeti.

"Sporazum podrazumijeva da jedan helikopter bude trajno stacioniran u zračnoj luci Dubrovnik", rekao je Nikola Dobroslavić, župan dubrovačko- neretvanski.

Predsjednik Mosta Božo Petrov kritizirao je župana zbog dugova dubrovačke bolnice.

"Uvijek govore da će se oni pobrinuti da svi dobiju sve. Zar to nije vama čudno? Kako vi možete nekome nešto obećavati da ćete napraviti ako vi niste odgovorni za to? Zar to nije oksimoron? Zar vas onda ne smatraju, da oprostite, idiotom?", rekao je Petrov.

Zbog toga Petrov nije puno obećavao, nego samo kritizirao. Osim njega, kritizirati znaju i lijeve političke opcije u Splitu. Plakatom su poslali poruku osude ustaškog pozdrava i tradicionalnog postrojavanja 9. Bojne HOS-a.

"Svi zajedno imamo problem da se iza Domovinskog rata skriva ustaška ideologija koja se 10. travnja uporno pokušava staviti u javni prostor", rekao je Karlo Pilko iz splitskog ogranka Nove ljevice.

Odvjetnik Dragana Kovačevića: "Analize poruka i telefona su neugodna situacija, neke šaljive izjave mogu se tendenciozno protumačiti..."

Hrvatski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu koji je upoznao princa Philipa: ''Nije bio čovjek od pompe i ceremonijala''

Rijeka treba obnovljeni bazen, kaže prva žena Radničke fronte. Ona bi odlučivanje o svim velikim infrastrukturnim projektima grada prepustila građanima.

"Da se referendumski pita Riječanke i Riječane koji projekt žele, da se ponudi više alternativnih projekata", rekla je Katarina Peović, kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke.

No, za referendum treba novca. Ovaj o bazenu, primjerice, stajao bi gotovo milijun i pol kuna.

