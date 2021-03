Mostov kandidat za gradonačelnika Rijeke Marin Miletić u jednom od videa koje je objavljivao na društvenim mrežama imao je i seksistički komentar na račun sportašica i žena općenito. Na odgovor nije trebalo dugo čekati.

Facebook stranica Marin Miletić - moj gradonačelnik, "stranica obožavatelja lika i djela Marina Miletića", na kojoj se objavljuju isječci iz Miletićevih javnih nastupa i objava na društvenim mrežama, objavila je novi video.

Između ostalih njegovih monologa, prikazan je i dio u kojem govori o odnosu muškaraca i žena. Miletić kaže da je "žena jednako vrijedna muškarcu, ali da su muškarci različiti" te da ne mogu žene tražiti da igraju nogomet ili košarku u istoj ligi s muškarcima.

Sporan dio kreće od 2:18 minuta: "Da budem ful jasan. Žena je jednako vrijedna muškarcu i to uopće nije sporno, ali muškarci su skroz različiti. Do čega ćemo doći, da će žena doći i tražiti da igraju nogomet, ne znam, u prvoj ligi. Šta, NBA? Šta, prvu košarkašku ligu s nama? Pa, kako ćemo, čovječe? Pa ja igram košarku, mogu igrati sam jedan protiv pet žena i pobijedit ćemo. Sorry, e. 'Ti si ufur, Marine', reći će mi. Pa ne, igram cijeli život košarku, mogu ih preskočiti. Ne mogu mi konkurirat, ono. Nikako, čovječe", rekao je.

Na odgovor nije trebalo dugo čekati. Mia Mašić, košarkaška reprezentativka Hrvatske, pozvala ga je na košarkašku utakmicu: "Gospodine Miletiću, samo recite kada i gdje, mi dolazimo". Hoće li se Miletić odazvati, ostaje da se vidi.