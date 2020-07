Poznati ratni pilot obrušio se na Davora Dretara, budućeg saborskog zastupnika, koji je slaveći ulazak u Sabor snimio video u kojem ispija gemišt i nakon toga - podriguje.

Davor Dretar Drele izabran je za saborskog zastupnika na listi Škorina Domovinskog pokreta. Komičar i voditelj politički je uspjeh proslavio videom u kojem masno podrigne nakon što je popio hladni gemišt. Iako se nakon toga ispričao, ratni pilot, umirovljeni brigadir Ivan Selak osvrnuo se na Facebooku na njegov istup.

''Uvaženi saborski zastupniče,

primijetih da se tako komunicira među zastupnicima Hrvatskog sabora, a da im se tako građani i obraćaju.

Kulturan sam, tako me odgojilo, pa ću poštovati taj način ophođenja iako jedva preko jezika izgovaram riječ uvaženi, ali, eto, ipak te moj narod birao. Ja nisam. Nisam ni prije ovog tvog ispada. Ustvari, varam se, nije to ispad. To si ti, tako je tebe odgojilo.

Saborski zastupniče

ne mogu drugi put, ali zaista ne mogu drugi put za tebe izgovoriti riječ uvaženi. Mislio sam kao i mnogi da smo sa prošlim sazivom dosegli dno dna komedije i jadnih ispada u radu Hrvatskog sabora kao tijela najviše državne vlasti, no prevarih se. Prevarih se, i to čak i prije konstituiranja. Prevarih se čak i prije davanja prisege vas zastupnika. Prisege koju dajete ne samo svojim biračima. Prisege koju dajete i ovom narodu, ali i prisegu koju dajete i sinovima, i kćerima, i majkama, i očevima, a i ženama i muževima onih koji su dali život i za ovaj sabor, a i za ovu državu, a ti se, zastupniče, tome ismijavaš. Sram te bilo, ali bojim se da srama nemaš.

Saborski zastupniče,

želim ti da nekada kad zaspiš trijezan u svojoj postelji, da ti kroz san dođu, da te prate i da ti se jave bar neki od tih koje si svojom gestom uvrijedio, ponizio i ismijao, a koji su u mojim snovima česti jer imadoh privilegij poznavati ih, a s nekima i letjeti. I svaki put se sretan budim kad mi u san dođu. Pa zar te nije sram, eto, zbog tvog susjeda, a mog kolege i heroja Rudija Perešina... Ali ti ga i ne znaš, a i nisi vrijedan... Izbij si taj čavel iz glave ili si zabij još jedan.

Saborski zastupniče,

Još jednom. Sram te bilo'', napisao je Selak.

Nakon što je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, novopečeni političar Dretar snimio je novi video. U njemu ispija sok od aronije i ispričava se ''svima koje je njegov prethodni video uvrijedio''. Objasnio je da je prvi video privatna snimka koju je poslao prijateljima.