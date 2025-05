Udomitelji

Ljudi zlatnog srca: 20 i više godina pružaju ljubav i dom djeci koja to nemaju

Dodijeljene nagrade udomiteljima Foto: DNEVNIK.hr

Ljudi koji već 20 i više godina pružaju ljubav i dom djeci koja to nemaju, brinu se za one koji su ostali bez adekvatne skrbi. Riječ je o udomiteljima. S obzirom na to da se sutra obilježava njihov dan, ministar Piletić uručio je nagrade. Uz to, danas je predstavljena i jedna novost, koja će mnogima dobro doći, kalkulator socijalnih naknada.