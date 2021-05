Hrvatski premijer Andrej Plenković stao je u subotu ponovo u obranu prijedloga zabrane rada nedjeljom te odbacio ocjene predsjednika Zorana Milanovića o tom prijedlogu kao neosnovane, dok je njegove izjave o medijima opisao kao političko divljaštvo i primitivizam.

Milanović je ranije tijekom dana izjavio kako je Plenkovićev govor o zabrani rada nedjeljom "neiskren govor" i "politička finta" uoči lokalnih izbora koji se održavaju ovaj mjesec.

"Nisam vidio što je on rekao, pretpostavljam da je i dalje u kampanji gdje nastoji preostale 'džepove SDP-a' na razini županija, općina i gradova učiniti živim jer ovo što on radi je lokalna kampanja koja apsolutno nikada nije viđena, da ju radi predsjednik Republike Hrvatske, bivši predsjednik SDP-a. Ali to je valjda neko novo poimanje demokracije koje je na tragu svih ovih salvi uvreda koje su upućene drugim političkim akterima, koje su primjerice upućene HRT-u, vašim kolegama novinarima u Splitu prije neki dan", rekao je Plenković hrvatskim medijima u Portu gdje je u subotu sudjelovao na europskom Socijalnom samitu.

"To je nečuveno. Ja sam očekivao da će HRT i novinari, zaposlenici te televizije, koji su inače brzi u prijavljivanju europskoj federaciji novinara, promptno reagirati i zatražiti neku zaštitu kao što su to inače znali raditi. Da će osuditi takav čin. To još nije viđeno, takvo političko divljaštvo i primitivizam prema medijima, to je jedna nova dimenzija o kojoj trebamo govoriti", dodao je Plenković na pitanje o Milanovićevoj izjavi.

Milanović se u subotu osvrnuo na Plenkovićevu izjavu datu prethodni dan novinarima u Portu gdje je premijer rekao kako bi zabrana rada nedjeljom "bila dobra za ravnotežu radnog i obiteljskog života".

"On (Milanović), dakle, očito nije pratio niti prošlogodišnju kampanju za izbore za Hrvatski sabor jer je to bila jedna od ključnih poruka našeg izbornog programa. Mi smo proteklih mjeseci vrlo temeljito radili na prijedlogu izmjene zakona o trgovini, proveli smo različite konzultacije i ankete. Većina hrvatskih građana je za to da se zabrani rad nedjeljom. Budući da je Hrvatska turistička zemlja bio bi dopušten rad tijekom 16 nedjelja u godini čime bi smo apsorbirali sve potrebe turističke sezone", izjavio je Plenković.

"Ujedno bismo omogućili i funkcioniranje trgovačkih centara u vremenu blagdana, a istovremeno bismo našli balans između radnih aktivnosti i obiteljskog života. To je izbalansiran i primjeren prijedlog koji će proći javnu raspravu i doći u Sabor, i koji uopće nije povezan s ovom izbornom kampanjom. To u konačnici ne donose lokalna predstavnička tijela niti izabrani čelnici nego to donosi Hrvatski sabor", zaključio je.

Plenković je u petak i subotu sudjelovao na Socijalnom samitu gdje su šefovi država EU-a, europske institucije i socijalni partneri potpisali dokument o predanosti u provođenju jače socijalne politike do 2030. godine.