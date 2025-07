Raste broj stanova za najam, ali i cijene: "Moglo bi se očekivati da se smiri taj rast kada..."

Porastao je broj nekretnina koje se daju u dugoročni najam pa se prvi efekti novog poreza na nekretnine već vide, ali razloga za to je još.



"Imamo i postrožene uvjete za dobivanje kratkoročnog najma. Dakle, ako su potrebne dvije trećine suvlasnika i suglasnost neposrednih susjeda, to je utjecalo na klijente da s kratkoročnog pređu na dugoročni najam. Ima i tih situacija gdje su postojeći vlasnici čiji su stanovi već bili u dugoročnom najmu sada prijavili taj najam", rekla je Martina Mataić Škugor, agentica za nekretnine.

Krajem siječnja ove godine u glavnom gradu bilo je oglašeno 4000 stanova, a danas ih je gotovo 5600.



Samo ovi podaci pokazuju da je u Zagrebu trend nastavljen, a iz Ministarstva financija potvrdili su da je broj stanova koji se daju u najam do danas porastao za gotovo 38 posto.

Značajnija ponuda na tržištu nije ispunila ključni cilj - a to je pad cijena najma. Stanarina ide i do 800 eura za stan od 60 kvadrata.



"Moglo bi se očekivati da se smiri taj rast kada se poveća ponuda prema potražnji i to mi upravo sada radimo. I s ovom poreznom politikom i s našim programima Ministarstva graditeljstva. S jedne strane pomažemo mladima s kupnjom prve nekretnine, a slijedi u javnom savjetovanju i potpuno novi program aktiviranja tih praznih stambenih nekretnina", rekao je Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva.

Dok ne krene program priuštivog najma većini građana postaje sve teže jer cijene stanova rastu brže od plaća.



"Tražim si stan i stvarno je teško za pronaći. Za neke ljude koji imaju prosječno 1200 eura, mislim da traže previše za takvu kvadarturu", rekao je Bruno.



"Ako se usporedimo s Njemačkom i Austrijom - i tamo su cijene tolike, ali su plaće dva ili tri puta veće", rekla je Željka.



"Preskupo je, ne mogu ništa uzeti. Ako nešto i pronađem, može se iznajmiti samo do sezone, ne može ništa dugoročno. Jednosoban stan je preko 600,700 eura", rekla je Larisa iz Splita.

Na obali trend izbacivanja domaćih podstanara kako bi se stanovi iznajmili turistima – još nije u padu. Tek nakon turističke sezone vagat će se što se više isplati.



"Ljudi su se orijentirali na turizam i na najam za turiste koji je u ovom trenutku isplativiji. Obzirom da je ove godine nešto manje najma, očekujemo da će u rujnu i listopadu biti više onih koji bi se okrenuli iz turističkog u dugoročni najam", objasnila je Jasminka Biliškov iz Udruženja poslovanja nekretninama..

U planu su i druge Vladine mjere. Vraća se zanemarenoj poticanoj stanogradnji - tzv. POS-ovim stanovima, riješeno je 700 građevinskih dozvola, a uskoro će u javno savjetovanje biti upućen i prijedlog Programa priuštivog najma. Država bi unajmila stan od najmodavca i mladim obiteljima iznajmljivala po znatno povoljnijim uvjetima, te najmodavcu namirila razliku u cijeni.



"Državnih stanova ima oko 1200 koji se mogu osposobiti za najam, ali neće svi ići u taj oblik najma jer moramo rješavati i zaštićene najmoprimce", nadodao je Uhlir.

A riješeno stambeno pitanje povlači i drugo ključno - demografsko pitanje.

