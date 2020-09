Slovenija je ukinula rad nedjeljom. Iznimno nedjeljom, praznikom i blagdanom mogu raditi trgovine do 200 četvornih metara na benzinskim crpkama, graničnim prijelazima, kolodvorima, u lukama i bolnicama.

Hrvatska Vlada također je najavila da će u ovom mandatu izmjenama Zakona o radu regulirati rad nedjeljom. Za sada se spominje tek 14 radnih nedjelja.

Nacrt Zakona o radu - koji bi trebao rješiti i pitanje nedjelje u Hrvatskoj do studenog bi trebao biti pušten u javnu raspravu. Hrvatski trgovci za sada se nisu usuglasili oko toga žele li ili ne raditi nedjeljom.

Da dio trgovaca već ne radi nedjeljom, dio - poglavito strani trgovački lanci i šoping centri kaže kako bi neradnom nedjeljom izgubili veliki dio profita, dio je još u tampon zoni.

Predsjednica Sidnikata trgovine Zlatica Štulić u Dnevniku Nove TV kazala je da radnici u trgovini žele biti slobodni nedjeljom.

"Sindikat se već godinama bori za neradnu nedjelju. Novac nije taj koji bi ih motivirao da rade nedjeljom. Plaće u trgovinama su izuzetno male i nema tih novaca zbog kojih bi ljudi dali taj svoj slobodan dan. Žele biti sa svojom obitelji, prijateljima, žele živjeti neki svoj privatan život", rekla je Štulić.

"Mi smo kao Savez za neradnu nedjelju RH predali naš prijedlog prije dosta godina. Tražili smo da svaki poslodavac može odabrati pet radnih nedjelja. Ministar Horvat je govorio o 14, a sad ćemo vidjeti , radi se Radna skupina, pa ćemo ići s konkretnim prijedlozima da vidimo što je to što će zadovoljiti poslodavce da mogu normalno raditi, građane da se mogu normalno snabdjeti i radnike da i oni budu zadovoljni", rekla je Štulić.

Dio poslodavaca podržava neradnu nedjelju

O sastancima s Vladom kaže da o tekstu prijedloga još uvijek nisu počeli konkretni razgovori.

"No, ima puno poslodavaca koji podržavaju neradnu nedjelju i da se radno vrijeme u trgovini regulira, od ponedjeljka do nedjelje kao i da se ne rade blagdani. Mi imamo situaciju da se u Hrvatskoj može raditi od 0 do 24 svih 365 dana u godini", istaknula je Štulić.

"Smatramo da trgovina nije djelatnost koja tako treba raditi. Jednostavno treba donijeti neke promjene u korist radnika, a da ne gube ni poslodavci ni građani", dodala je Štulić.

Navodi kako sindikat podržava odluku Slovenije. "Oni su regulirali na jedan drugi način, da manje trgovine mogu raditi. To je njihov izbor i mi ih podržavamo. Zadovoljni smo jer i oni dugo rade na slobodnoj nedjelji", zaključila je Štulić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr