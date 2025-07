Nastavlja se nestabilno vrijeme. Žuti meteoalarm upaljen je za Srednju i Sjevernu Dalmaciju, Kvarner te Riječku regiju.

Od 17 do 22 sata DHMZ navodi kako su za Riječku regiju mogući pljuskovi s prolazno vrlo jakim zapadnim vjetrom na zapadnoj obali Istre.

Najjači udari vjetra i do 65 km/h.

Budite na oprezu zbog mogućeg jačeg grmljavinskog nevremena.

Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom, upozoravaju.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja javlja prognozu za nedjelju:

"Neće biti stabilno, zato već u noći, osobito u Istri, može biti grmljavinskih pljuskova, no ne možemo ih isključiti ni drugdje na sjeverozapadu, u gorju i na sjevernom Jadranu. Zapuhat će umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u kopnenom području od 13 do 17, a na Jadranu 20-ak, do najviše 23 stupnja.

Poslijepodne, većinom sunčano, no ponovno, uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom u središnjoj Hrvatskoj.

Puhat će umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva.

U istočnim predjelima prevladavat će sunčano, povremeno i malo oblaka. Puhat će većinom slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 30 do 32 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i nestabilno. Pljuskovi su mogući u noći sa subote na nedjelju i ujutro, te potom ponovno poslijepodne.

Za sjeverni Jadran, za razdoblje između 17 i 22 sata na snazi je i Meteoalarm.

Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, koji povremeno, a osobito krajem dana, te uz pljuskove mogu na udare biti i olujni. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 25 do 28, a na moru od 27 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji će većinom prevladavati sunčano, te vrlo toplo i vruće. Na sjeveru je poslijepodne moguć poneki pljusak. Puhat će većinom umjereno jugo, no kao i drugdje, uz nestabilnosti vjetar lokalno može biti i jak. Dnevna temperatura, od 29 do 32 stupnja.

Temperatura mora je većinom između 23 i 25. U Šibeniku malo svježije - 22.

UV indeks, u nedjelju u Istri bit će umjeren, u gorju i na Kvarneru visok, a u najvećem dijelu Dalmacije i nizinske unutrašnjosti, vrlo visok".