U Bosanskohercegovačkoj Donjoj Gradini Aleksandar Vučić i Milorad Dodik sudjelovali su u komemoraciji za srpske žrtve Jasenovca i NDH. Najavili su i komemoracijski centar, a sve su popratili neprimjereni huškački komentari.

U Donjoj Gradini u BiH državni vrh Srbije i Republike Srpske sudjelovao je na komemoraciji za žrtve Jasenovca i NDH.

Aleksandar Vučić je najavio kako će u tom mjestu koje se nalazi s druge obale Save, preko puta Jasenovca, izgraditi veliki memorijalni kompleks za sve srpske žrtve.

Rekao je i da su Srbi narod koji je na ovim prostorima pretrpio najveće žrtve, a usporedio je i zločine iz četrdesetih s vojnom operacijom Oluja iz 1995.

"Novi Jasenovci, nove Oluje, neće se dogoditi više našem narodu. I to im danas poručuje mala, nevelika, ali ponosnija, snažnija i dostojanstvenija Srbija nego što je bila u prethodnih trideset godina“, zaključio je Vučić. „Šta da zaboravim? Neću. Da oprostim? Neću. Bez obzira što me crkva podučava da to uradim“, zapitao se nadalje Milorad Dodik.

