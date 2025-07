FOTO/VIDEO Zrakoplov se srušio kod Londona: "Bila je to velika vatrena kugla"

Mali zrakoplov tipa Beech B200 Super King Air srušio se gotovo odmah nakon polijetanja s aerodroma London Southend, eksplodirajući u veliku vatrenu kuglu pred brojnim svjedocima, uključujući djecu i obitelji.



Zrakoplov je bio na putu za Nizozemsku, a dosegnuo je samo oko 50 metara visine prije nego što je naglo skrenuo i srušio se nedaleko od piste, javlja Daily Mail.

Zrakoplov, koji se često koristi za kartiranje i medicinske evakuacije, toga je dana obavio dva leta – jedan iz Atene u Grčkoj do Pule, a zatim iz Pule do Southenda, gdje je sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo u 14:51 sati.. Još uvijek nije potvrđeno koliko je ljudi bilo u letjelici, ali se zna da može prevoziti do 12 putnika.

Oglasila se policija

Prije polijetanja, piloti su mahali okupljenima, a samo nekoliko sekundi kasnije zrakoplov je počeo gubiti kontrolu i zabio se nosom u tlo. Eksplozija je izazvala gusti crni dim vidljiv izdaleka, a ljudi koji su svjedočili nesreći opisuju scenu kao šokantnu i nadrealnu.

Policija Essexa izjavila je da je reagirala na izvješća o sudaru jednog 12-metarskog aviona neposredno prije 16 sati. "Surađujemo sa svim hitnim službama na mjestu događaja i radovi će trajati nekoliko sati", navodi se u izjavi.

Vatrena kugla

Jedan muškarac, koji je bio u zračnoj luci sa suprugom i djecom, rekao je za Sky News da se avion srušio nekoliko sekundi nakon polijetanja. John Johnson rekao je da su piloti "mahali" njegovoj obitelji dok su taksirali avionom.

"Svi smo im mahnuli. Nastavili su taksirati do mjesta polijetanja i okrenuli se. Zatim su dodali gas motorima i prošli pored nas. Zrakoplov je poletio i u roku od nekoliko sekundi imao je strm kut nagiba ulijevo. Zrakoplov se tada "gotovo prevrnuo i nažalost srušio", rekao je i dodao: "Bila je to velika vatrena kugla."

Otkazani letovi

Wren Stranix iz Woodbridgea u Suffolku bila je u drugom zrakoplovu i čekala polijetanje za Newquay u Cornwallu sa svojom obitelji i dečkom kada se zrakoplov srušio. Promatrali su iz svog zrakoplova dolazak hitnih službi i nisu mogli napustiti svoja sjedala.

"Stjuardesa nije znala što se događa", rekla je za Sky News. "Rekle su da je zrakoplov eksplodirao i nisu znale je li sigurno ili ne. Zračna luka je bila u karanteni." Na kraju im je dopušteno da se vrate u terminal i čekaju prije nego što su svi letovi otkazani.

Zračna luka Southend izjavila je da je incident uključivao "zrakoplov opće avijacije". Ovo nije prva nesreća Beechcraft zrakoplova na Southend aerodromu – sličan incident dogodio se 1987. godine. Istraga je u tijeku, a nizozemska tvrtka Zeusch Aviation, vlasnik zrakoplova, još se nije oglasila.