Predsjednik je odlučio komentirati objavu javnog servisa nakon njegove današnje izjave i prozivke.

Nakon što je HRT reagirao na Milanovićevu izjavu, predsjednik je odlučio uzvratiti udarac. Na svom je Facebook profilu objavio novi status u kojemu je izjavio da je Ravnateljstvo zabrinuto i uplašeno njegovim rječima te ga vide kao izravnu prijetnju.

Objavu Zorana Milanovića prenosimo u cjelosti:

''Oglasilo se Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, zabrinuto i uplašeno mojim riječima, jer me vide kao izravnu prijetnju i, kako pišu, napad s pozicije moći na novinarske slobode i uređivačku politiku javnog medijskog servisa. Koju to moć ja imam, osim javne riječi kojom ukazujem da je HRT postao obiteljsko politički kombinat koji o trošku svih građana servisira HDZ i Plenkovića? Nije to moć, već istina, ona riječ koju HRT-ovi poslušnici redovito izbacuju iz programa po želji uređivačke politike središnjice. I još se usude zucnuti o novinarskim slobodama, ti isti nepotpisani ''ravnatelji'' koji svoje novinare progone po sudovima nakon što su kvalitetne ili potjerali konkurenciji ili ušutkali. Ne bojte se, ravnatelji kombinata s Prisavlja, proizvodit ćete ljepšu stvarnost i prokazivat nepodobne sve dok je moć kod Plenkovića jer zato vas ima.''