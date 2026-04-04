Milanović i Plenković čestitali Uskrs: "Kad briga za čovjeka prevlada, pobijedit će život i ljudskost"

Premijer Andrej Plenković uputio je u subotu uskrsnu čestitku u kojoj je upozorio da se uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo s globalnim i sigurnosnim izazovima koji utječu na život građana te poručio da će Vlada i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti.

U čestitki katoličkim vjernicima i i svima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru ističe da nas Uskrs potiče da činimo dobro, gradimo ozračje međusobnog poštovanja i razumijevanja te da jačamo solidarnost, osobito prema najranjivijima u našem društvu.

Posebnu zahvalnost upućujemo pripadnicima naših Oružanih snaga u domovini i inozemstvu, policije, zdravstvenog osoblja i svih hitnih službi, koji skrbe o našoj sigurnosti i zdravlju te će zbog svojih dužnosti Uskrs provesti daleko od svojih najbližih, istaknuo je.

"Uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo se i s nizom globalnih i sigurnosnih izazova koji utječu na svakodnevni život hrvatskih građana. Zato ćemo i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti, uz očuvanje društvene kohezije i zaštitu standarda naših građana i gospodarstva", poručio je premijer.

Provedimo Uskrs u miru, zajedništvu i radosti, sa svojim obiteljima i najbližima, zaželio je.

Milanović: "Danas je još potrebnije zagovarati mir"

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je uskrsnu čestitku upozorivši da najveći kršćanski blagdan dočekujemo u trenucima kada se čini da se tama nadvila nad cijelim svijetom te istaknuvši da je stoga danas još potrebnije promicati vjeru u pobjedu svjetla nad tamom i zagovarati mir.

"I doista, svijet kakav smo do jučer poznavali ubrzano se urušava, a stvarnost u kojoj živimo obilježavaju nesigurnost, ratovi i neizvjesnost. Ljudi s razlogom strahuju od još mračnije budućnosti jer razum i dijalog uzmiču pred silom i prijetnjama. U takvoj stvarnosti teško je, ali zato još potrebnije i važnije promicati vjeru u pobjedu svjetla nad tamom i nadu u novi početak kao što se to vjekovima čini vjerom u Uskrs", stoji u subotu poslanoj čestitki predsjednika Republike.

Zagovarati mir umjesto nasilja, oprost umjesto osvete i nadu umjesto straha nije samo poslanje vjerskih poglavara, već je to i dužnost svjetovnih, izabranih dužnosnika, naglašava Milanović. "Štoviše, danas je to prvi i najvažniji posao sviju nas koji smo obvezni brinuti o miru i sigurnosti ljudi koji su nam dali svoje povjerenje", dodaje Predsjednik.

Nemam nimalo dvojbi, ističe, da hrvatski ljudi žele miran i siguran život za sebe i svoju djecu, da žele Hrvatsku koja više nikada neće biti izložena stradanju i ratu. "Baš zato u odnosima s drugima, i kao država i kao pojedinci, moramo tražiti i nuditi razum i dijalog kao jedini izlaz iz tame današnjeg svijeta", poručuje.

Ne možemo šutjeti, upozorava u čestitki Milanović, o patnjama ljudi pogođenih ratovima u svijetu, kao što ne možemo biti ravnodušni prema nepravdama i teškoćama s kojima se suočavaju i hrvatski ljudi.

"Ali, nije dovoljno govoriti, brigu za čovjeka treba pokazati djelima koja će dati nadu i ohrabrenje. Kad briga za čovjeka prevlada, pobijedit će život i ljudskost koji jednako čine srž i kršćanske vjere i svjetovnih vrijednosti kojima težimo", istaknuo je u čestitki predsjednik Republike te svima u Hrvatskoj, kao i našim sunarodnjacima izvan Domovine, zaželio sretan i blagoslovljen Uskrs te da uskršnje blagdane provedu u miru i radosti uz svoje obitelji i prijatelje.

Državni vrh čestitao Uskrs Foto: DNEVNIK.hr

Jandroković: "Isusova žrtva na križu najsnažnije je svjedočanstvo bezuvjetne ljubavi"

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je uskrsnu čestitku u kojoj je vjernike pozvao na solidarnost, odgovornost i brigu za najranjivije u društvu.

"U Uskrsu Krist nadvladava smrt, a to je središnje otajstvo kršćanske vjere i predstavlja istinski smisao za sve koji u Njega vjeruju. Isusova žrtva na križu najsnažnije je svjedočanstvo bezuvjetne ljubavi i darivanja za druge. Kao takva, vjernike poziva da i u vlastitim životima prepoznaju značaj služenja, solidarnosti i spremnosti na osobnu žrtvu. Stoga je osobito važno da u ovom blagdanskom ozračju, kada smo na poseban način posvećeni vlastitim obiteljima, ne zaboravimo na sve one koji su potrebiti naše pažnje, koji su ranjivi, usamljeni ili obeshrabreni", poručio je Jandroković.

Slaveći najveći kršćanski blagdan, istovremeno smo pozvani na radost i na odgovornost, dodao je predsjednik Sabora. Među ostalim, ta se odgovornost ogleda i u spremnosti da svi konkretnije doprinesemo dobru zajednice u kojoj živimo, da budemo snaga koja povezuje, koja živi i zagovara istinske kršćanske vrijednosti, poručio je.

"Uskrs je za vjernike trajni i jedinstveni izvor snage i nadahnuća, a to je osobito važno u vremenu rastućih izazova i bojazni. Neka stoga uskrsna poruka Kristove nade ispuni sve naše domove obiljem blagoslova, mirom i nepokolebljivom vjerom te nas potakne da jedni drugima uvijek budemo nositelji ohrabrenja i iskrene potpore. Sretan i blagoslovljen Uskrs!"