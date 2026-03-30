Šok u skijaškom savezu ne jenjava, majka bivšeg reprezentativca za Dnevnik Nove TV: "Jedan mladi život je uništen"

Međunarodna tjeralica izdana za Vedranom Pavlekom je izdana, istražni zatvor određen, a procedura izručenja tek slijedi. Čeka se ključni potez turskih pravosudnih tijela

"Ostvaruje se ta pravosudna suradnja. Znate da je već određen istražni zatvor i sada je raspisana tjeralica i onda će turske vlasti provesti taj postupak za izručenje i dalje ide procedura kao i u svakom drugom slučaju", poručio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Hrvatska policija Pavleka će preuzeti u Turskoj i sprovesti u Remetinec. U međuvremenu, unutar skijaškog sporta šok ne jenjava.

"Kao čovjek koji je na terenu konstantno sa svim sportašima, s kolegama trenerima i kroz razgovor sad zadnjih nekoliko dana sa svima mogu reći stvarno da smo svi od prvog do zadnjeg poprilično ostali zaprepašteni", poručio je Goran Rački, vršitelj dužnosti direktora alpskih reprezentacija.

Dio natjecatelja kroz godine ostao je bez statusa, neki treneri bez posla. Sad se nameće pitanje - Je li moralo biti tako?

"Očigledno sad iz ovoga svega što čitamo, što vidimo, možemo reći da je novaca bilo i s obzirom na to da nas je toliko malo da su ti natjecatelji nastavili trenirati da bi imali još veću i još kvalitetniju reprezentaciju nego što imamo", smatra Rački.

Dok se u savezu preispituju odluke, pojedine obitelji već godinama traže odgovore. Tako je i u slučaju Williama Vukelića.

"William je bio svjetski prvak i pobjedom u Val d'Isereu postao je svjetski prvak. Ušao je u olimpijski program 2014. međutim godinu dana prije Olimpijskih igara je izbačen, a sve rezultate je imao i više nego što je trebao", tvrdi Tatjana Vukelić, majka bivšeg skijaškog reprezentativca.

Osvojio je i 20 tisuća dolara nagrade. Novac koji, tvrdi obitelj, nikada nije vidio.

"Pavlek mu je to uzeo naglasivši da je to za kao razvoj mladih skijaša. Nikada to nije dobio", tvrdi majka bivšeg reprezentativca.

Objašnjenje koje su dobili bilo je kratko.

"Novaca nema, da je pukao Agrokor. William ga je pitao zbog čega kad sam sve rezultate napravio i više nego što treba, nema novaca, nema novaca", prepričava Tatjana Vukelić.

Istovremeno, objašnjavaju nadležni u skijaškom savezu - unutar sustava provodila se stroga kontrola svake potrošene kune.

"Bili smo upozoravani na to da moramo paziti na svaki trošak, na svakom putnom nalogu da sve štima, doslovno u nulu da se poklapaju kilometri", govori Rački i dodaje da su bili upozoravani direktno od Pavleka.

I slažu se svi, ovo više nije samo priča o sportu, rezultatima i novcu.

"Jedan mladi život je uništen, oni su njemu uništili život, uništili su mu karijeru, sve su mu uništili i trebalo mu je jako puno vremena da se okrene drugim stvarima u životu", zaključila je Vukelić.