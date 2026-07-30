Pljušte reakcije na Kerumovo uhićenje, oporba likuje: "Danas nije pala nikakva hobotnica Keruma i HDZ-a, otkriven je samo jedan krak"

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PišeGoran Latković, DNEVNIK.hr, 30. srpnja 2026. @ 20:11 komentari
Reakcije na uhićenje Željka Keruma
Reakcije na uhićenje Željka Keruma Foto: Dnevnik Nove TV
Uhićenje Željka Keruma otvara brojna politička pitanja. Zbog koalicijske suradnje gradonačelnik Tomislav Šuta je pod žestokim optužbama.
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