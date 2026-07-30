Pljušte reakcije na Kerumovo uhićenje, oporba likuje: "Danas nije pala nikakva hobotnica Keruma i HDZ-a, otkriven je samo jedan krak"

Željko Kerum je noćas mirno spavao, a onda su ga uhitili. Zato splitska oporba budno prati sve što se događa. Bivši dogradonačelnik Splita upire prstom u jednu osobu.

"Nemojmo se više zavaravati, car je gol. Tomislav Šuta je na čelu kriminalne koalicije. Danas nije pala nikakva hobotnica Keruma i HDZ-a, danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao, ukoliko će određeni pojedinci propjevati, onda je jasno da nas čeka još puno afera", rekao je zastupnik Centra u splitskom Gradskom vijeću Bojan Ivošević.

Bojan Ivošević, zastupnik u splitskom gradskom Vijeću (Centar) Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Kerumove stranke stiglo je samo kratko priopćenje.

"Ono što ta ista javnost treba znati jest da gospodin Kerum nije ovime nikome napravio ništa loše. Radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i pomagao ljudima cijelog svog života. I zbog toga će uvijek imati moje poštovanje i podršku", poručio je Igor Stanišić.

Reakcije na uhićenje Željka Keruma (Foto: Dnevnik Nove TV)

U splitskom Možemo! poručuju da se radi o šteti za grad, a njihov zastupnik tvrdi da je Kerum svima dužan. "Teško ćete naći firmu kojoj Kerum d.o.o. nije progutao novac", rekao je Marinko Biškić.

Marinko Biškić, zastupnik u splitskom gradskom Vijeću (Možemo!) Foto: Dnevnik Nove TV

Ministarstvo graditeljstva nije adresa za ovo pitanje, kaže ministar graditeljstva Branko Bačić. Smatra da uhićenje neće utjecati na odnose u gradskoj koaliciji jer su znali za Kerumove repove.

Na pitanje kakvi će sada biti politički temelji vlasti u Gradu Splitu s obzirom na to da je Kerum uhićen, Bačić je rekao da postupak koji se trenutačno vodi pred tijelima progona treba odijeliti od odnosa u koaliciji u Gradu Splitu.

"Ovaj postupak koji se vodi protiv gospodina Keruma nije nastao jutros. Jutros je došlo do uhićenja, a on je već ranije komuniciran", objasnio je Bačić.

Branko Bačić, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Foto: Dnevnik Nove TV

U oporbi se pitaju zašto se ovo nije dogodilo ranije.

"Zanimljiva je koincidencija, često se dijeli pjesma Olivera Dragojevića o ljudima koji su opljačkali zemlju. Nažalost, grupa ljudi smatra da su veći od ovih ljudi, od ovog naroda. Željko Kerum je jedan od njih", rekao je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak poručila je da Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega.

Reakcije na uhićenje Željka Keruma Foto: Dnevnik Nove TV

Reakcije na uhićenje Željka Keruma Foto: Dnevnik Nove TV

"Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njezin pokrovitelj i knjigovođa. Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će nastavak konzultacija o GUP-u voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju za sav kriminal u koaliciji Keruma i HDZ-a, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih s vlasti", rekla je Puljak.

Reakcije na uhićenje Željka Keruma Foto: Dnevnik Nove TV

Iz SDP-a nema komentara. Nekadašnji prvi čovjek stranke u Splitu Davor Matijević svojom je ključnom rukom podržao vlast HDZ-a i Keruma, a gradska organizacija trenutačno je bez vodstva.

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