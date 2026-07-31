VIDEO Piton progutao muškarca: Morali su rasporiti predatora da izvade tijelo

Muškarca (40) u jednom selu u Indoneziji zgnječio je i cijelog progutao piton dug sedam metara.

Incident se dogodio dok se 27. srpnja kasno navečer vraćao kući sa zabave. Lokalni mediji izvještavaju da je farmer Hasim Lumbessy bio u baru u Sjevernom Malukuu i prolazio kroz šumu na putu do sela Waksakai. Oko 3 sata ujutro pijanog Hasima napao je veliki piton i ugrizao ga za nogu.

Prema lokalnoj policiji, Hasimov nestanak pokrenuo je veliku potragu u kojoj su sudjelovali obitelj i prijatelji.

Pronađene su njegove stvari i mrlje krvi uz cestu kojom je, vjeruje se, putovao, a zatim je u blizini otkriven ogromni piton s neobično natečenim tijelom.

Seljani su, uz pomoć policajaca, ubili zmiju prije te joj rasporili želudac, gdje su pronašli Hasimovo tijelo. Proglašen je mrtvim na mjestu događaja, piše Jakarta Globe.

Jaya Afandi M. Soamole, glasnogovornica policije otoka Sula, potvrdila je incident: "Oko 20:30 po lokalnom vremenu žrtva je pronađena mrtva nakon što ju je napao piton. Policajci i lokalni stanovnici koji su ga tražili izvadili su tijelo i vratili ga u obiteljsku kuću u selu Waisakai radi pokopa."

Amaterski video koji kruži internetom prikazuje stanovnike i policiju kako prate zmiju kroz vegetaciju prije nego što su je ubili.

Pria bernama Hasim Lumbessy di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, ditemukan tewas setelah ditelan ular piton berukuran 7 meter.



Saat ditemukan, jasad korban sudah berada di dalam perut hewan melata itu.



>> https://t.co/TBhaeErz4r#ularpiton #kepulauansula #detikSulsel pic.twitter.com/e6Er49h2bI — detiksulsel (@detiksulsel_) July 30, 2026

Postoji i duža snimka na kojoj se vidi kako su ljudi rasporili pitona i iz njega izvadili tijelo žrtve, no nećemo je objaviti jer je previše uznemirujuća.

Smrtonosni napadi pitona na ljude izuzetno su rijetki, ali dogodili su se u Indoneziji, domu nekih od najvećih mrežastih pitona na svijetu. Većina incidenata prijavljena je u ruralnim područjima, gdje ljudi rade sami u šumama ili na plantažama, čime se dovode u bliski kontakt s neotrovnim zmijama udavima.