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USKOK otkrio za što sumnjiči Keruma, službenik i nećaka: Objavili detalje
Pokrenuta je istraga protiv trojice okrivljenika zbog sumnje na nezakonitosti vezane uz legalizaciju protupravno izgrađenih objekata.
USKOK je, na temelju policijske prijave, pokrenuo istragu protiv bivšeg službenika Grada Kaštela Andrije Polića, nekadašnjeg splitskog gradonačelnika i predsjednika Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma te njegova nećaka Igora Sapunara zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut.tri vijesti o kojima se priča kod lipovljana Vozače iznenadio prizor na autocesti: Evo što kaže MORH Vlada skepsa Trump objavio veliku vijest 2:28 4 u jeku sezone Još jedna plaža pod povećalom, zagađena opasnom bakterijom: "Evo koje su najčešće posljedice izloženosti"
Tužiteljstvo i Ravnateljstvo policije izvijestili su, ne navodeći identitete, kako se Polić sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.
Prema navodima policije i USKOK-a, sumnja se da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Šatfiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.
USKOK i policija preciziraju da su Kerum kao naručitelj i voditelj građevinskih radova na katastarskoj čestici na kojoj je upisana Kerumova tvrtka te Sapunar kao zastupnik Kerumovih tvrtki, zatražili od Polića da im izda rješenje kojim se ozakonjuju zgrade i objekti koji su nezakonito izgrađeni nakon lipnja 2011. godine.
Zatim je Polić proveo upravni postupak u kojem je iskazao neistinite činjenice, iako je znao da nema zakonskih uvjeta za donošenje rješenja o izvedenom stanju te da pojedine zgrade za koje Kerum i Sapunar traže ozakonjenje uopće nisu vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave iz 2011. godine.
Kako ističu USKOK i policija, pojedine nezakonite zgrade nisu vidljive u obujmu i površini kako je to prikazano u geodetskom i arhitektonskom snimku izvedenog stanja dostavljenima uz zahtjev za ozakonjenje.
Tako je Polić najprije 30. kolovoza 2022. sačinio službenu bilješku u kojoj je neistinito naveo da je uvidom u ortofoto kartu iz 2011. utvrdio da su na spomenutoj katastarskoj čestici evidentirane nezakonito izgrađene zgrade i pomoćne građevine čije se ozakonjenje traži.
Međutim, Polić je umjesto ortofoto karte iz 2011. priložio ortofoto kartu iz 2017. na kojoj su vidljive izgrađene zgrade prikazane u geodetskom i arhitektonskom snimku priloženima zahtjevu.
Nakon toga je Polić sastavio zapisnik u kojem je naveo da veličina, stupanj završenosti te namjena prikazanih zgrada i objekata na toj katastarskoj čestici odgovara stanju utvrđenom očevidom. Potom je 26. siječnja 2023. donio rješenje kojim je ozakonio ukupno pet zgrada, od kojih tri poslovne namjene, a dvije u funkciji osnovne zgrade, uz bazen i pripadajuću strojarnicu, ukupne bruto površine 1.965,65 metara četvornih.
Na taj je način Polić nezakonito omogućio Kerumu i njegovoj tvrtki izgradnju građevine znatno veće površine od onih koje su izgrađene do 21. lipnja 2011. te da umjesto nepostojećih i dijela srušenih građevina izgrade nove zgrade u poljoprivrednoj zoni izvan urbane zone Generalnog urbanističkog plana Kaštela.
USKOK naglašava da u toj zoni takva gradnja uopće nije dozvoljena.
U USKOK-u navode da će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove. Pritom nije navedeno za koga i zbog čega traže istražni zatvor.
Tužiteljstvo je izvide u ovom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Mediji su ranije izvijestili da je zbog afere Pršut uhićen i bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić, no policija i tužiteljstvo protiv njega nisu pokrenuli postupak.
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