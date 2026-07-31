Beskućnik pronašao tijelo turistice u koferu: Policija otkrila novi detalj zbog kojeg je slučaj još misteriozniji

Grčka policija istražuje novu mogućnost u slučaju ubojstva 38-godišnje Britanke Elisabeth Jane Ross, čije je tijelo prije nekoliko dana pronađeno u koferu u napuštenoj zgradi u Ateni.

Istražitelji pokušavaju rekonstruirati njezine posljednje dane. Sumnjaju da je prijateljima lagala kada im je rekla da odlazi k "američkim prijateljima" te da "američki prijatelji" možda uopće ne postoje.

Ross je do 15. srpnja zaista boravila kod prijatelja u četvrti Keratsini, a pri odlasku im je rekla da ide u atensku četvrt Kypseli, gdje se navodno trebala naći s prijateljima iz SAD-a. Tri dana kasnije njezino je tijelo pronađeno u koferu u napuštenoj zgradi nakon što je beskućnik prijavio da iz njega viri nešto nalik na dio ljudskog tijela, piše Daily Mail.

Policija od tada pokušava utvrditi s kim se sastala nakon odlaska iz Keratsinija. "Još ne znamo tko su osobe koje je posjetila niti jesu li Amerikanci i postoje li uopće", rekao je glasnogovornik grčke policije.

Policija je ispitala i druge osobe s kojima se Ross družila tijekom boravka u Ateni, no zasad nitko od njih nije osumnjičen.

Istraga je pokazala i da je njezin mobitel korišten za slanje poruka sve do 29. srpnja, kada je njezin identitet službeno potvrđen. Njezin otac rekao je istražiteljima da je poruke s kćerina broja primao sve do tog dana, zbog čega policija sumnja da je uređaj koristio počinitelj kako bi prikrio tragove.

"Treba mi malo vremena. Idem na jedan grčki otok", stajalo je u poruci poslanoj prijatelju s njezina mobitela 15. srpnja.

Članovi obitelji primili su i poruke u kojima je pisalo da želi neko vrijeme biti sama.

Mobitel još nije pronađen. Policija navodi da je bio aktivan u Ateni sve dok nije objavljeno da je upravo ona pronađena u koferu, kada je ugašen.

Grčke vlasti ubrzale su i toksikološka vještačenja kako bi utvrdile točan uzrok smrti 38-godišnje Britanke.