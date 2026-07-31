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Ministar otkrio: Ugostitelji u Dalmaciji nabavljaju ilegalno uvezeno meso

PišeHina, 31. srpnja 2026. @ 13:29 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Zbog krijumčarenog mesa, kaže ministar Vlajčić, povećava se rizik od zaraznih bolesti, ali i šteti hrvatskim i europskim propisima.
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