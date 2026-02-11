Zelenski odbacio pritisak Washingtona: "Izbori? Održat ću ih, ali ovo je uvjet"

Ukrajina će održati izbore tek nakon što budu uspostavljena sigurnosna jamstva i postignut prekid vatre s Rusijom, izjavio je u srijedu predsjednik Volodimir Zelenski, odbacivši tvrdnje da pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država planira raspisati nove izbore.

Održavanje izbora u Ukrajini praktično je obustavljeno od početka ruske invazije 2022. godine, zbog proglašenog ratnog stanja.

"Na izbore ćemo ići kada budu uspostavljena sva potrebna sigurnosna jamstva", poručio je Zelenski novinarima, među kojima su bili i dopisnici agencije AFP, u glasovnoj poruci.

"Već sam rekao da je to vrlo jednostavno: uspostavite prekid vatre i izbora će biti", dodao je.

Zelenski je istaknuo da bi, ako i Rusija pristane na takav scenarij, bilo moguće "okončati neprijateljstva do ljeta".

Financial Times ranije je izvijestio da Ukrajina razmatra mogućnost održavanja predsjedničkih izbora u sljedeća tri mjeseca, nakon što se suočila s pritiskom iz Washingtona.

Zelenski je u više navrata naglasio da Ukrajina može održati izbore tek nakon potpisivanja mirovnog sporazuma s Rusijom, no nedavno je signalizirao spremnost na brže glasovanje u okviru američkog plana za završetak rata.

Također je istaknuo da bi svaki sporazum koji bi uključivao ustupanje teritorija Moskvi morao biti potvrđen na referendumu.

Zelenski, bivši komičar koji je prije ulaska u politiku u popularnoj televizijskoj seriji glumio izmišljenog predsjednika, izabran je 2019. godine na petogodišnji mandat.

Rusija je više puta pokušala dovesti u pitanje njegov legitimitet nakon 2024. godine, kada bi mu mandat istekao u mirnodopskim okolnostima.

Postoji i niz praktičnih prepreka za održavanje izbora, uključujući osiguravanje sigurnosti tijekom predizborne kampanje i samog glasovanja, kao i pitanje na koji način omogućiti sudjelovanje milijunima ukrajinskih izbjeglica prisiljenih na život u inozemstvu.

Milijuni građana raseljeni su unutar zemlje, dok stotine tisuća žive pod ruskom okupacijom ili sudjeluju u borbama na bojišnici.

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da među ukrajinskim građanima trenutačno postoji slab interes za održavanje izbora tijekom rata, piše France24.